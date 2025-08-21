Volkswagen-Krise: Was Ex-VW-Sachsen-Chef Löschmann den Zulieferern rät

Die Sparpläne des Volkswagenkonzerns treffen die Zulieferindustrie in Südwestsachsen hart. Die Monokultur müsse nun schrittweise überwunden werden, sagt der Unternehmensberater.

Die Sparpläne des Volkswagenkonzerns haben die Automobilregion rund um Zwickau in eine Krise gestürzt. „Die Zulieferindustrie in der Region steht vor einem gravierenden Umbruch“, ist Frank Löschmann überzeugt. Der Geschäftsführer der Unternehmensberatung SisTeam GmbH in Radebeul hat viele Gespräche mit Managern aus der Zulieferbranche...