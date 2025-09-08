Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Noch steckt er im Tarnanzug: Der neue ID.Polo wurde von VW-Chef Oliver Blume auf der Internationalen Automobil-Ausstellung präsentiert.
Bild: Malin Wunderlich/dpa
Wirtschaft regional
„VW Sachsen und die Zulieferer haben Lehrgeld gezahlt“: Was Experten zu den neuen VW-Modellen auf der IAA Mobility sagen
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Auf der internationalen Automesse präsentiert Volkswagen bezahlbare Kleinwagen (nicht nur) mit Elektroantrieb. Ein Hoffnungsschimmer auch für die sächsische E-Auto-Produktion?

Tarnanzüge kennt man eigentlich von der Bundeswehr, oder aus Actionfilmen. Doch bei der IAA Mobility präsentieren die Hersteller Fahrzeuge, die noch nicht auf dem Markt sind, unter buntgefleckter Tarnung. Details sollen noch nicht erkennbar sein, die Kauflust dennoch geweckt werden.
