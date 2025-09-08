„VW Sachsen und die Zulieferer haben Lehrgeld gezahlt“: Was Experten zu den neuen VW-Modellen auf der IAA Mobility sagen

Auf der internationalen Automesse präsentiert Volkswagen bezahlbare Kleinwagen (nicht nur) mit Elektroantrieb. Ein Hoffnungsschimmer auch für die sächsische E-Auto-Produktion?

Tarnanzüge kennt man eigentlich von der Bundeswehr, oder aus Actionfilmen. Doch bei der IAA Mobility präsentieren die Hersteller Fahrzeuge, die noch nicht auf dem Markt sind, unter buntgefleckter Tarnung. Details sollen noch nicht erkennbar sein, die Kauflust dennoch geweckt werden.