Wenn der Gabelstapler ein halbes Jahr still steht: Wie Bürokratie in sächsischen Unternehmen für Frust sorgt und was man tun könnte

Das Klagelied über zu viele Vorschriften ist bekannt, doch wo genau drückt der Schuh? Unternehmerverbände haben jetzt Beispiele gesammelt und stellen Lösungsvorschläge vor.

Es klingt, als wären die Schildbürger ins Jahr 2026 gereist und würden erzählen, wie es bei ihnen zugeht - nur hundertfach übertrieben. Doch die Beispiele, die Benjamin Endtmann vom Institut für Mittelstands- und Regionalentwicklung (Imreg) am Freitag vor Journalisten aufgezählt hat, sind echt. Jedenfalls wurden sie von 15 sächsischen... Es klingt, als wären die Schildbürger ins Jahr 2026 gereist und würden erzählen, wie es bei ihnen zugeht - nur hundertfach übertrieben. Doch die Beispiele, die Benjamin Endtmann vom Institut für Mittelstands- und Regionalentwicklung (Imreg) am Freitag vor Journalisten aufgezählt hat, sind echt. Jedenfalls wurden sie von 15 sächsischen...