Wie Staffbase aus Chemnitz mit Künstlicher Intelligenz die Kommunikation in Unternehmen verbessern will

Wirtschaft regional
Eine gute interne Kommunikation im Unternehmen wird immer stärker zu einem Wettbewerbsvorteil. Das Chemnitzer Softwarehaus hat jetzt neue Lösungen vorgestellt.
Das Chemnitzer Software-Unternehmen Staffbase hat am Dienstag eine Intranet-Plattform vorgestellt, die Künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um die Mitarbeiterkommunikation in Unternehmen zu verbessern. Die „Employee AI“ genannte Plattform soll jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter im Unternehmen sehr individuell erreichen mit genau den...
