Winzer aus Baden und Württemberg präsentieren sich in Dresden

Die Verbraucher-Weinmesse BW Classics steht vor der zwölften Auflage. Ein Trend in diesem Jahr sind alkoholfreie Weine. Das spiegelt sich auch im Angebot wider.

Mit einem diesmal höheren Anteil an ausstellenden privaten Weingütern geht am Wochenende (3./4. Mai) die Weinmesse Baden-Württemberg Classics 2025 in Dresden über die Bühne – zum mittlerweile zwölften Mal. Rund 40 Weingüter und Winzergenossenschaften aus den beiden Anbaugebieten Württemberg und Baden stellen sich mit gut 600 Weinen,...