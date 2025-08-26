Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Produktion im VW-Werk in Zwickau. Eine Umbenennung des ID ist dort kein großes Thema.
Produktion im VW-Werk in Zwickau. Eine Umbenennung des ID ist dort kein großes Thema. Bild: Oliver Killig/VW
Produktion im VW-Werk in Zwickau. Eine Umbenennung des ID ist dort kein großes Thema.
Produktion im VW-Werk in Zwickau. Eine Umbenennung des ID ist dort kein großes Thema. Bild: Oliver Killig/VW
Wirtschaft regional
Wird der VW ID bald zum Polo oder Golf? Das sagt ein Markenexperte aus Mittweida zu den Umbenennungs-Plänen
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mittweida. Der Volkswagen-Konzern will sich vom Modellnamen „ID“ verabschieden und möglicherweise zu den „alten“ Markennamen zurückkehren. Riskant oder folgerichtig? Markensoziologe Oliver Errichiello von der Hochschule Mittweida hat dazu eine klare Meinung.

Freie Presse: Herr Professor Errichiello, gerade hat VW mit großem Aufwand den 1,5-millionsten ID gefeiert. Doch schon seit dem Frühjahr berichten Fachblätter, dass der Konzern die Bezeichnung „ID“ für die Elektroautos aufgeben will. Womöglich heißen sie bald wieder Golf oder Polo. Eine gute Entscheidung?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.08.2025
3 min.
VW-Werk in Zwickau verliert schon im nächsten Jahr das erste Modell
Produktion im VW-Werk in Zwickau. Bald laufen hier keine ID.4-Modelle mehr vom Band.
2026 bringt Volkswagen eine überarbeitete Version seines Elektro-Erfolgsmodells ID.4 auf den Markt. Dafür muss auch die Produktion umgerüstet werden. Doch das Werk in Zwickau bleibt dabei außen vor.
Jan-Dirk Franke
25.08.2025
4 min.
Emden feiert, Zwickau leidet: Wie ein Produktionsjubiläum bei Volkswagen für Misstöne sorgt
Montagelinie im VW-Werk in Zwickau. Die Stimmung ist schlecht.
Im VW-Werk Emden rollte ein ID.7 mit Tamtam vom Band, es war das 1,5-millionste ID-Auto, das weltweit bei VW gebaut wurde. Dass sich Emden dafür feiert, stößt vielen in Zwickau sauer auf.
Jan-Dirk Franke
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
Mehr Artikel