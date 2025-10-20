Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) hat in einer Werkhalle der BGH Edelstahl Freital einen Industriestrompreis und Importbeschränkungen für ausländischen Stahl gefordert.
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) hat in einer Werkhalle der BGH Edelstahl Freital einen Industriestrompreis und Importbeschränkungen für ausländischen Stahl gefordert. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Wirtschaft regional
Wirtschaftsminister Panter in Freital zur Stahlkrise: „Wir werden unsere Drähte ins Kanzleramt nutzen“
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Die sächsische Stahlindustrie klagt über hohe Kosten und Produktionsrückgänge. Beim sächsischen Stahlgipfel versprach der Wirtschaftsminister Unterstützung. Doch was kann der Freistaat überhaupt tun?

Manchmal muss man die Stimme erheben. Einerseits, weil es laut ist, wenn im Hintergrund per Vakuumbehandlung Kohlenstoff aus Stahl entfernt wird - es glüht, dampft und wird heiß. Andererseits, weil man eine Botschaft hat. „Wir brauchen eine langfristige Perspektive. Unser Hauptadressat ist der Bund“, ruft Sachsens Wirtschaftsminister Dirk...
