Wirtschaftsministerin Katherina Reiche im Envia-Ausbildungszentrum Chemnitz: „Wir brauchen qualifizierte Zuwanderung“

Viele Jugendliche sind ohne Ausbildungsplatz. Der Energieversorger Envia M dagegen bildet mehr Menschen aus, als er braucht. Wie geht das? Darüber informierte sich die Bundeswirtschaftsministerin.

Sarah-Michelle Berger ist 18 Jahre alt, klein und zierlich, und manchmal klettert sie auf einen Strommast. Denn das ist Teil ihrer Ausbildung zur Elektronikerin für Betriebstechnik. Schließlich müssen Freileitungen gewartet werden, dafür gibt es zweimal im Jahr ein Training in Höhenrettung. Dass die Ausbildung bei Envia M so vielfältig ist,...