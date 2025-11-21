Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Katherina Reiche ließ sich von der Auszubildenden Mafalda Madeddu bei Envia M das virtuelle Schweißen zeigen.
Katherina Reiche ließ sich von der Auszubildenden Mafalda Madeddu bei Envia M das virtuelle Schweißen zeigen. Bild: Toni Söll
Sarah-Michelle Berger und die anderen Auszubildenden an einem Übungsmodell zum Programmieren von Industrieanlagen.
Sarah-Michelle Berger und die anderen Auszubildenden an einem Übungsmodell zum Programmieren von Industrieanlagen. Bild: Toni Söll
Katherina Reiche probierte das virtuelle Schweißen selbst aus.
Katherina Reiche probierte das virtuelle Schweißen selbst aus. Bild: Toni Söll
Sigrid Nagl (links), Personalverantwortliche bei Envia M, erklärte Ministerin Katherina Reiche die Ausbildungsstätte.
Sigrid Nagl (links), Personalverantwortliche bei Envia M, erklärte Ministerin Katherina Reiche die Ausbildungsstätte. Bild: Toni Söll
Wirtschaft regional
Wirtschaftsministerin Katherina Reiche im Envia-Ausbildungszentrum Chemnitz: „Wir brauchen qualifizierte Zuwanderung“
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele Jugendliche sind ohne Ausbildungsplatz. Der Energieversorger Envia M dagegen bildet mehr Menschen aus, als er braucht. Wie geht das? Darüber informierte sich die Bundeswirtschaftsministerin.

Sarah-Michelle Berger ist 18 Jahre alt, klein und zierlich, und manchmal klettert sie auf einen Strommast. Denn das ist Teil ihrer Ausbildung zur Elektronikerin für Betriebstechnik. Schließlich müssen Freileitungen gewartet werden, dafür gibt es zweimal im Jahr ein Training in Höhenrettung. Dass die Ausbildung bei Envia M so vielfältig ist,...
