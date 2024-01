Wo die Arbeitslosigkeit in Sachsen überdurchschnittlich hoch ist

Nach der Jahresbilanz für Sachsens Arbeitsmarkt 2023 gibt es regional durchaus beträchtliche Unterschiede. Was sind die Gründe?

Die Arbeitslosigkeit in Sachsen ist 2023 auf den höchsten Wert der vergangenen sechs Jahre angestiegen. Mit durchschnittlich 131.069 Menschen wurden im Freistaat im Jahresdurchschnitt 12.852 mehr als im Vorjahr registriert, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Mittwoch in Dresden mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg damit von 5,6...