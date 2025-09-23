Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kerstin Meyer, Andreas Höfert und Markus Paul (von links) sind für die Bundeskonferenz in Chemnitz weit hergereist. Sie berichten von Herausforderungen und Chancen, denen sie als junge Führungskräfte begegnen.
Kerstin Meyer, Andreas Höfert und Markus Paul (von links) sind für die Bundeskonferenz in Chemnitz weit hergereist. Sie berichten von Herausforderungen und Chancen, denen sie als junge Führungskräfte begegnen. Bild: Paula Klüver
Kerstin Meyer, Andreas Höfert und Markus Paul (von links) sind für die Bundeskonferenz in Chemnitz weit hergereist. Sie berichten von Herausforderungen und Chancen, denen sie als junge Führungskräfte begegnen.
Kerstin Meyer, Andreas Höfert und Markus Paul (von links) sind für die Bundeskonferenz in Chemnitz weit hergereist. Sie berichten von Herausforderungen und Chancen, denen sie als junge Führungskräfte begegnen. Bild: Paula Klüver
Wirtschaft regional
Zu Gast in Chemnitz: Das bewegt junge Wirtschaftslenker aus ganz Deutschland
Redakteur
Von Paula Klüver
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bundeskonferenz der Wirtschaftsjunioren ist ein jährliches Event für junge Unternehmerinnen und Unternehmer aus ganz Deutschland. Dieses Jahr war Chemnitz Gastgeber. Welche Themen bewegen junge Wirtschaftslenkerinnen und -lenker im Land und was können sie von Chemnitz lernen?

Andreas Höfert (35) führt ein Speditionsgewerbe in Külsheim bei Würzburg.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
1 min.
Hinweise auf Schusswaffen im Zug bewahrheiten sich nicht
Der Bahnhof in Neumünster war komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt - Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
15.09.2025
4 min.
Vom Labor zur Massenproduktion: Wie 3D-Micromac globale Technologietrends mitgestaltet
Vorstandsmitglied Markus Löwe (links) und Vertriebsleiter Frank Richter zeigen das Innere des „Mikrocell MCS“. Hier trifft der Laser mit hoher Präzision auf die Bauteile für Photovoltaik-Anlagen.
3D-Micromac spielt mit seinen Lasertechnologien eine wichtige Rolle in der Halbleiterindustrie. Das Unternehmen will weiter wachsen und die Innovationskraft des Standortes Chemnitz sichtbarer machen.
Paula Klüver
20.09.2025
3 min.
In der Tatra-Bahn und auf dem Trampolin: 630 junge Unternehmer aus ganz Deutschland zu Gast in Chemnitz
Luise Ludwig von der Firma Mastersolution präsentiert im BuKo-Sonderzug der historischen Tatra-Bahn den smarten Videoanzug „Focus“, der bei der Einarbeitung neuer Arbeitskräfte helfen soll.
Die Bundeskonferenz (BuKo) der Wirtschaftsjunioren findet im Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz statt. Doch was sollen Trampolinspringen vor dem Nischl und Partys in der Straßenbahn mit Wirtschaft zu tun haben?
Paula Klüver
Mehr Artikel