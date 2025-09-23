Zu Gast in Chemnitz: Das bewegt junge Wirtschaftslenker aus ganz Deutschland

Die Bundeskonferenz der Wirtschaftsjunioren ist ein jährliches Event für junge Unternehmerinnen und Unternehmer aus ganz Deutschland. Dieses Jahr war Chemnitz Gastgeber. Welche Themen bewegen junge Wirtschaftslenkerinnen und -lenker im Land und was können sie von Chemnitz lernen?

Andreas Höfert (35) führt ein Speditionsgewerbe in Külsheim bei Würzburg. Andreas Höfert (35) führt ein Speditionsgewerbe in Külsheim bei Würzburg.