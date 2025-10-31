Die Familienkolumne: Für Jugendsprache bin ich „gefühlt“ zu alt

Meine Kinder sind jung, ihre Sprache auch. Wenn ich sie reden höre, fühle ich mich manchmal wie im falschen (Jugend)film.

Morgens um sieben, eins meiner Kinder blockiert das Bad. Ich sage jetzt nicht, welches. „Blockiert das Bad“ ist unpräzise ausgedrückt. Es steht ja keine Sperrscheibe da, und kein Betonklotz. Das Kind nutzt einfach nur das Bad. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, da ich mir die Zähne putzen will, weil wir in 15 Minuten aus dem Haus müssen. Und...