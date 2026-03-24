Choviva: Zocken Hersteller die Schokoladen-Fans mit einem Ersatzstoff ab?

Ihre Lieblingssüßigkeiten schmecken seit geraumer Zeit anders? Das könnte daran liegen, dass die Hersteller inzwischen auf einen Ersatzstoff setzen.

Schokoladen-Fans aufgepasst: Heimlich, still und leise ersetzen Hersteller die Schokolade in ihren Süßigkeiten durch sogenanntes „Choviva“. Ein Ersatzprodukt. Selbst auf den Verpackungen fällt das erst auf den zweiten oder dritten Blick auf. Schokoladen-Fans aufgepasst: Heimlich, still und leise ersetzen Hersteller die Schokolade in ihren Süßigkeiten durch sogenanntes „Choviva“. Ein Ersatzprodukt. Selbst auf den Verpackungen fällt das erst auf den zweiten oder dritten Blick auf.