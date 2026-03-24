Essen & Trinken
Ihre Lieblingssüßigkeiten schmecken seit geraumer Zeit anders? Das könnte daran liegen, dass die Hersteller inzwischen auf einen Ersatzstoff setzen.
Schokoladen-Fans aufgepasst: Heimlich, still und leise ersetzen Hersteller die Schokolade in ihren Süßigkeiten durch sogenanntes „Choviva“. Ein Ersatzprodukt. Selbst auf den Verpackungen fällt das erst auf den zweiten oder dritten Blick auf.
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