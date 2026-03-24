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Für Schoko-Fans geht wohl nichts über den Biss in eine Tafel. Doch in immer mehr Süßwaren wurde die Schokolade heimlich ersetzt.
Für Schoko-Fans geht wohl nichts über den Biss in eine Tafel. Doch in immer mehr Süßwaren wurde die Schokolade heimlich ersetzt. Foto: Oliver Berg/dpa/dpa-tmn
Für Schoko-Fans geht wohl nichts über den Biss in eine Tafel. Doch in immer mehr Süßwaren wurde die Schokolade heimlich ersetzt.
Für Schoko-Fans geht wohl nichts über den Biss in eine Tafel. Doch in immer mehr Süßwaren wurde die Schokolade heimlich ersetzt. Foto: Oliver Berg/dpa/dpa-tmn
Essen & Trinken
Choviva: Zocken Hersteller die Schokoladen-Fans mit einem Ersatzstoff ab?
Redakteur
Von Patrick Hyslop
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Ihre Lieblingssüßigkeiten schmecken seit geraumer Zeit anders? Das könnte daran liegen, dass die Hersteller inzwischen auf einen Ersatzstoff setzen.

Schokoladen-Fans aufgepasst: Heimlich, still und leise ersetzen Hersteller die Schokolade in ihren Süßigkeiten durch sogenanntes „Choviva“. Ein Ersatzprodukt. Selbst auf den Verpackungen fällt das erst auf den zweiten oder dritten Blick auf.
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