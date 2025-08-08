Den Fleischsommelier aus Eppendorf gefragt: Wie muss eine perfekte Bratwurst aussehen und schmecken?

2,6 Kilogramm Bratwurst isst jeder Deutsche jedes Jahr im Schnitt. Doch die Qualitäten sind sehr unterschiedlich. Die Indizien für minderwertige Ware und wie auch daheim eine leckere Wurst gelingt.

Die Enttäuschung kann wirklich groß sein, wenn die Roster nicht hält, was der Wurstfan erwartet. Es gibt pappige Exemplare, gefüllt mit einer ideenlosen grauen Masse. Im Magen fühlen sie sich wie Beton an. Oder zu trockene, von denen die Haut abplatzt, weil sie zu lange auf dem Grill lagen. Es gibt fetttriefende oder grisselige Würste und...