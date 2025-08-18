Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auch die Rostbratwurst hat inzwischen vegetarische Alternativen.
Auch die Rostbratwurst hat inzwischen vegetarische Alternativen. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa/dpa
Essen & Trinken
Deutsche essen immer weniger Fleisch: „Die Wurst ist die Zigarette der Zukunft“
Von Hanna Gersmann
Es wird weniger Fleisch gegessen. Godo Röben, der schon die Wurstfabrik Rügenwalder Mühle auf den Veggie-Kurs brachte, erklärt, woher der Fleischersatz kommt und was das für die Preise heißt.

Er will einem auf keinen Fall vorschreiben, Tofu-Schnitzel zu essen, das nicht. Darauf legt er Wert. Godo Röben, 56, Vater zweier Kinder, Hobbyfußballer, unaufgeregter norddeutscher Typ, berät aber die großen Lebensmittelketten wie Lidl und Rewe zu deren Veggie-Kurs, auch etwa die bayerische Privatmolkerei Bauer. Röben sagt: „Da wächst ein...
