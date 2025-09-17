Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit den Push-Nachrichten der Freien Presse erfahren Sie alles Wichtige zu Gastro, Politik, Wirtschaft und Kultur in der Region. Foto: Canva/Anne Schwesinger
Mit den Push-Nachrichten der Freien Presse erfahren Sie alles Wichtige zu Gastro, Politik, Wirtschaft und Kultur in der Region. Foto: Canva/Anne Schwesinger
Essen & Trinken
Freie-Presse-App: Jetzt keine wichtigen Gastro-News mehr verpassen!
Redakteur
Von Anne Schwesinger
Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages direkt als Push-Benachrichtigung auf Ihr Handy - und bleiben Sie so up to date über alles Wichtige aus Ihrer Region, den Bereichen Sport, Politik und Kultur.

Chemnitz.

Für die App-Nutzer der Freien Presse ist es noch einfacher, keine wichtigen News mehr zu verpassen! Mit dem Aktivieren der Push-Nachrichten erhalten Sie immer dann eine Nachricht auf Ihr Handy, wenn es spannende Neuigkeiten gibt. Wie Sie die Push-Benachrichtigungen aktivieren können? Ganz einfach: Klicken Sie in der Freien-Presse-App oben rechts auf „Profil“ und dann auf „Pushkanäle verwalten“.

Aktivieren Sie die Push-Benachrichtigungen und wählen Sie aus, für welche Kanäle Sie sich interessieren. Ganz unten finden Sie übrigens „Essen & Trinken“. Dort erhalten Sie spannende Informationen und News rund um Restaurants, Neuheiten und gastronomische Trends in Sachsen.

Daneben gibt es folgende Rubriken:

  • 📰 Neues E-Paper
  • 🚨 Eilmeldungen
  • 🗿 Chemnitz
  • 🏔️ Erzgebirge
  • 🍓 Mittelsachsen
  • 🌉 Vogtland
  • 🚙 Zwickau
  • 🏆 Sport
  • 🎨Vermischtes
  • ⚽ Fußball
  • ⚖️ Politik
  • 💡 Ratgeber
  • 🎭 Kultur
  • ☝️ Empfehlungen der Redaktion
  • 🎉 Kulturhauptstadt Chemnitz
  • 🏀 Niners Chemnitz
  • 🥅 Chemnitzer FC
  • 🥅 FC Erzgebirge Aue
  • 🥅 FSV Zwickau
  • 🏒 Eispiraten Crimmitschau
  • 🚗 Rund um VW
  • 🥙 Essen & Trinken

Sie haben noch keine Freie-Presse-App? Dann gehen Sie in den App-Store und installieren Sie kostenlos die News-App für iOS und Android.

