Gefahr für die Gesundheit: Krankheitserreger auf Lidl-Hühnerfleisch entdeckt

Dass viele Masthühner in ihrem kurzen Leben leiden und krank werden, ist bekannt. Nun weist die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt nach, dass das Fleisch solcher Tiere auch Menschen krank machen kann. Die Tierschutzorganisation hat im Januar und Februar 51 Proben von Hühnerfleischprodukten in acht zufällig ausgewählten Lidl-Märkten in...