Glücksgefühle im Teig und Spargelschnaps

Im Kulinarik-Newsletter der Freien Presse sind wir immer auf der Suche nach neuen Spezialitäten aus der Region, scheuen uns nicht, ungewöhnliche Kreationen zu testen und in die entferntesten Winkel Sachsens zu fahren. Diesmal präsentieren wir: Chemnitzer Spargelschnaps.

Chemnitz. Nur noch fünf Mal essen (oder so), dann sind Sommerferien in Sachsen. Für uns im „Schmecken lassen“-Team heißt das: Wir haben nicht nur Hunger, sondern dazu auch noch Fernweh. Was ja gut zusammenpasst. Und so fantasieren wir von Muscheln an der Côte d‘Azur, handgepresstem Limoncello auf Sizilien, sehen uns auf Almhütten Kaiserschmarrn und Knödeldreierlei essen und in Kopenhagen nach Zimtschnecken anstehen.

Dann fällt uns wieder ein: Viele von uns fahren ja gar nicht weg, sondern bleiben erstmal hier. Kleiner Trost: Wir haben alles für einen kulinarischen Kurzurlaub zu Hause. Denn portugiesische Pasteis de Nata gibt‘s auch in Lichtentanne, Schwäbische Maultäschle und Kaiserschmarrn in Oberwiesenthal, Gelato am Chemnitzer Premiumradweg. Und schmeckt die eisgekühlte Limonade im eigenen Garten nicht am allerbesten? Falls ihr nach dieser Ausgabe immer noch Fernweh und Hunger habt, hilft vielleicht ein Spargelschnaps aus der Roter-Turm-Flasche.

Diese Themen und noch viele mehr findet ihr im der heutigen „Schmecken lassen“-Ausgabe.

