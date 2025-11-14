Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Steak (Foto), Stollen, Zwickauer Domhofzipfel gibt‘s im aktuellen Schmecken-lassen-Newsletter.
Steak (Foto), Stollen, Zwickauer Domhofzipfel gibt‘s im aktuellen Schmecken-lassen-Newsletter.
Meinung
Essen & Trinken
Ist das das beste Steak der Region?
Von Anne Schwesinger
Für unsere aktuelle Restaurantkritik hat sich unser Testesser quasi inkognito in ein Steakparadies im Landkreis Zwickau gesetzt. Ganz öffentlich hingegen wurden in Mittelsachsen knapp 100 Stollen verkostet. Und in Chemnitz gibt es einen neuen Weinladen. Das sind noch nicht alle Gastro-News aus unserem aktuellen Newsletter.

Chemnitz.

Besondere Orte verschaffen einem oft besondere Ideen. Im Falle von Andreas Müller und Francesco Karnapp war die Sauna so ein Ort. Vor knapp zwei Jahren kamen die Weinfreunde dort nicht auf den Hund, sondern auf den Laden, genauer gesagt auf einen Weinladen. Ein eigenes Geschäft sollte für die beiden her. Und was lange währt, wird schließlich gut: Seit gut einer Woche haben die beiden ihr eigenes Geschäft in Chemnitz auf einer Straße, auf der es schon zwei weitere Weingeschäfte gibt. Warum sie sich trotzdem für Borna-Heinersdorf entschieden haben, und was sie sonst so machen, wenn sie keinen Wein machen (Bier zum Beispiel), erfahrt ihr unten.

Exklusiv für dich als Newsletterabonnenten gibt es diesmal vorab einen Blick in unser neues Wochenend-Magazin! Ab Samstag erscheint es in der gedruckten Zeitung. Neu ist dort eine ganze Seite zu meinem - und möglicherweise deinem ;) - Lieblingsthema: Gastro, Kulinarik und Genuss in der Region. „Schmecken lassen“ heißt die Seite (inspiriert von…well, you know ;)) und dort gibt es ab sofort jede Woche eine Gastrokritik. In der Rubrik „Du bist, was du isst...“ verrät diesmal der sächsische Grünen-Sprecher Valentin Lippmann unter anderem, was bei ihm zum Frühstück auf den Tisch kommt. Ein wöchentliches Rezept gibt es natürlich auch.

Alles neu macht der November oder so! Genieße ihn - und lass es dir schmecken!

Außerdem in diesem Newsletter:

  • Wie perfekt kann ein Steak sein?
  • Kantinen-Reste im Landtag
  • Trend-Stollen
  • und vieles mehr

Abonnieren kannst du den aktuellen Newsletter hier:

Wer den Newsletter abonniert, bekommt die aktuelle Ausgabe nachgeschickt.
Wer den Newsletter abonniert, bekommt die aktuelle Ausgabe nachgeschickt.
