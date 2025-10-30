Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hübsch! Foto: Anne Schwesinger
Hübsch! Foto: Anne Schwesinger Bild: Anne Schwesinger
Meinung
Essen & Trinken
Ist das der schönste Döner von Chemnitz?
Redakteur
Von Anne Schwesinger
Das Auge isst ja bekanntlich mit! Wir haben im aktuellen Gastro-Newsletter einen Döner-Geheimtipp in Chemnitz, Tipps fürs feine Dining und Casual Dinig und stellen Sachsens beste Brauerin und Mälzerin vor - sie kommt aus dem Erzgebirge.

Oder anders gefragt: Muss ein Döner schön sein? Natürlich kommt es auf innere Werte an, wo nicht, wenn beim Döner! Trotzdem freut sich das Auge, wenn er auch noch richtig lecker aussieht. So einen Kandidaten haben wir in Chemnitz gefunden, und wollen ihn euch natürlich nicht vorenthalten.
Das könnte Sie auch interessieren
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
Von Anne Schwesinger
2 min.
16.10.2025
2 min.
Sachsen-Sushi und anderes Superfood im grauen Herbst
Meinung
Redakteur
Im Vogtland und im Erzgebirge wird zukünftig nicht mehr nur Roulade gerollt.
Hier gibt‘s eine Kostprobe aus dem aktuellen Gastro-Newsletter der Freien Presse, vollgepackt mit News für Rohmantiker, Menschen mit Fernweh und auf der Suche nach Gemütlichkeit.
Anne Schwesinger
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
30.10.2025
2 min.
Wildentenbrust mit Rahm-Wirsing, Gnocchi und Johannisbeersauce - das Rezept von Bruno Erfurt
Eine leckere Herbstkreation: Wildentenbrust mit Rahm-Wirsing, Gnocchi und Johannisbeersauce.
Die Tage werden kürzer und die Martinsganstage kommen immer näher. Deshalb gab es im aktuellen Newsletter ein Gericht, das perfekt in die Herbstzeit passt. Hier das komplette Rezept.
Bruno Erfurt
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
Mehr Artikel