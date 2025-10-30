Ist das der schönste Döner von Chemnitz?

Das Auge isst ja bekanntlich mit! Wir haben im aktuellen Gastro-Newsletter einen Döner-Geheimtipp in Chemnitz, Tipps fürs feine Dining und Casual Dinig und stellen Sachsens beste Brauerin und Mälzerin vor - sie kommt aus dem Erzgebirge.

Oder anders gefragt: Muss ein Döner schön sein? Natürlich kommt es auf innere Werte an, wo nicht, wenn beim Döner! Trotzdem freut sich das Auge, wenn er auch noch richtig lecker aussieht. So einen Kandidaten haben wir in Chemnitz gefunden, und wollen ihn euch natürlich nicht vorenthalten. Oder anders gefragt: Muss ein Döner schön sein? Natürlich kommt es auf innere Werte an, wo nicht, wenn beim Döner! Trotzdem freut sich das Auge, wenn er auch noch richtig lecker aussieht. So einen Kandidaten haben wir in Chemnitz gefunden, und wollen ihn euch natürlich nicht vorenthalten.