Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Perfectes Matcha-Match? Wir haben es getestet.
Perfectes Matcha-Match? Wir haben es getestet. Bild: Anne Schwesinger
Perfectes Matcha-Match? Wir haben es getestet.
Perfectes Matcha-Match? Wir haben es getestet. Bild: Anne Schwesinger
Meinung
Essen & Trinken
Leckerer Grüntee oder Grüne Wiese? Der ultimative (subjektive) Matcha-Latte-Test
Redakteur
Von Anne Schwesinger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im neuen Gastro-Newsletter geht es diesmal unter anderem um Kaffee-Sachsen und Matcha-Girls.

Chemnitz.

Kaffee ist ja so ein Evergreen: Geht immer, gibt‘s an jeder Kaffeetafel bei Omi und wenn Besuch (unangekündigt) oder Handwerker (hoffentlich angekündigt) eingeladen sind, bietet man sicherheitshalber eine Tasse an. Eine sichere Bank – es sei denn, der andere gehört zu der Hälfte der Menschen, die keinen Kaffee mögen.

Die andere Hälfte der Menschen mag vielleicht diese leuchtend grüne asiatische Tee-Kreation, die gerade die Welt erobert. Matcha. Manche sagen, der Tee würde nach frischer Wiese riechen. Andere, es wäre die beste Kaffee-Alternative überhaupt. Wir haben für euch drei Kreationen aus Chemnitz getestet. Welche war das perfekte Matcha-Match?

Passend dazu gibt‘s ein Rezept für japanisches Chicken, unser Kollege verrät sein Geheimnis für eine richtig gute Steinpilzpfanne und Poldi eröffnet eine Eisdiele in Chemnitz. Welcher Poldi denn bitte? Das lest ihr unten!

Dieser Text ist eine Kostprobe aus dem aktuellen „Schmecken lassen“-Newsletter.

Wer den Newsletter abonniert, bekommt die aktuellste Ausgabe nachgeschickt.
Wer den Newsletter abonniert, bekommt die aktuellste Ausgabe nachgeschickt. Bild: Ulrike Schell
Wer den Newsletter abonniert, bekommt die aktuellste Ausgabe nachgeschickt.
Wer den Newsletter abonniert, bekommt die aktuellste Ausgabe nachgeschickt. Bild: Ulrike Schell
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
Von Johanna Eisner
2 min.
07.08.2025
2 min.
Nur das Wurstbrot schmeckt besser - kulinarische Tipps (nicht nur) für lange Zugfahrten
Meinung
Redakteur
Beef im Nachtzug von Stockholm nach Chemnitz.
Im kulinarischen Newsletter der Freien Presse geht es diesmal um lange Zugfahrten, riesiges Gartengemüse, die schnelle VW-Currywurst und schmale Käseplatten.
Johanna Eisner
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
12:13 Uhr
1 min.
Baum stürzt auf fahrendes Auto - zwei Insassen verletzt
In Hartha ist ein fahrendes Auto von einem umstürzenden Baum getroffen worden. (Symbolbild)
Glück im Unglück: Zwei Insassen eines Autos werden nur leicht verletzt, als der Wagen während der Fahrt von einem umstürzenden Baum getroffen wird.
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
24.07.2025
2 min.
Spaghetti all‘assassina - das Rezept von Bruno Erfurt
Spaghetti all‘assassina - das Rezept aus dem „Schmecken lassen“-Newsletter.
Exklusiv das Rezept aus dem Food-Newsletter der Freien Presse - diesmal: Kein normales Nudelgericht.
Bruno Erfurt
Mehr Artikel