Leckerer Grüntee oder Grüne Wiese? Der ultimative (subjektive) Matcha-Latte-Test

Im neuen Gastro-Newsletter geht es diesmal unter anderem um Kaffee-Sachsen und Matcha-Girls.

Chemnitz. Kaffee ist ja so ein Evergreen: Geht immer, gibt‘s an jeder Kaffeetafel bei Omi und wenn Besuch (unangekündigt) oder Handwerker (hoffentlich angekündigt) eingeladen sind, bietet man sicherheitshalber eine Tasse an. Eine sichere Bank – es sei denn, der andere gehört zu der Hälfte der Menschen, die keinen Kaffee mögen.

Die andere Hälfte der Menschen mag vielleicht diese leuchtend grüne asiatische Tee-Kreation, die gerade die Welt erobert. Matcha. Manche sagen, der Tee würde nach frischer Wiese riechen. Andere, es wäre die beste Kaffee-Alternative überhaupt. Wir haben für euch drei Kreationen aus Chemnitz getestet. Welche war das perfekte Matcha-Match?

Passend dazu gibt‘s ein Rezept für japanisches Chicken, unser Kollege verrät sein Geheimnis für eine richtig gute Steinpilzpfanne und Poldi eröffnet eine Eisdiele in Chemnitz. Welcher Poldi denn bitte? Das lest ihr unten!

