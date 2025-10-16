Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Diese selbstgemachten Maultaschen hauen jeden Schwaben vom Hocker!
Diese selbstgemachten Maultaschen hauen jeden Schwaben vom Hocker! Bild: Bruno Erfurt
Essen & Trinken
Maultaschen für Nicht-Schwaben - das Rezept von Bruno Erfurt
Redakteur
Von Bruno Erfurt
Die Maultaschen sind der Klassiker der schwäbischen Küche. Früher „Herrgottsbescheißerle“ genannt, dienten sie als Versteck für Fleisch während der Fastenzeit. Heute sind sie Kult - und für euch gibt‘s hier das Rezept dazu aus dem Freie-Presse-Gastro-Newsletter „Schmecken lassen“.

Das Beste daran ist: Auch Nicht-Schwaben können sie zuhause nachkochen. Mit diesem Gericht haut ihr jeden Schwaben vom Hocker!
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
02.10.2025
2 min.
Die wahrscheinlich einfachste Pasta der Welt
Fusilli mit feiner Buttersauce, schwarzem Pfeffer und Parmesanflocken.
Mit nur vier Zutaten und wenigen Handgriffen entsteht ein cremiges Wohlfühlgericht, das garantiert begeistert. Das Rezept aus dem aktuellen Newsletter.
Bruno Erfurt
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
18.09.2025
2 min.
Hackfleischlasagne - das Rezept von Bruno Erfurt
So gut, dass die Zubereitungszeit nun wirklich keine Rolle spielt: komplett selbstgemachte Hackfleisch-Lasagne.
Habt ihr schon mal Lasagne komplett selbst gemacht? Also ohne Fertig-Nudelplatten und Fertig-Sauce? Nein? Dann kommt hier ein Rezept, bei dem sich jede Mühe lohnt, um eure Lieben oder euch zu kulinarisch zu verwöhnen. Das Rezept aus dem aktuellen Newsletter.
Bruno Erfurt
16:32 Uhr
3 min.
UEFA lehnt Frankfurts Antrag auf Verlegung gegen Neapel ab
Eintracht Frankfurt wird bei der SSC Neapel nach Ablehnung eines Antrags auf Spielverlegung ohne Unterstützung der Fans spielen. (Archivbild)
Eintracht Frankfurt scheitert mit dem Versuch, das Champions-League-Spiel bei Neapel an einen neutralen Ort zu verlegen. Die Partie steigt ohne Fans aus Frankfurt. Der Unmut des Clubs ist groß.
16:37 Uhr
2 min.
Klingenthal: Einschränkungen an der Schanze
Der Anlaufturm der Großschanze in Klingenthal.
Erst der Continental-Cup im Skispringen, dann das Finale des Sommer-Grand-Prix: Das hat ab dem 18. Oktober Auswirkungen auf den Besucherverkehr in der Vogtland-Arena.
Ronny Hager
Mehr Artikel