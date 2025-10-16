Maultaschen für Nicht-Schwaben - das Rezept von Bruno Erfurt

Die Maultaschen sind der Klassiker der schwäbischen Küche. Früher „Herrgottsbescheißerle“ genannt, dienten sie als Versteck für Fleisch während der Fastenzeit. Heute sind sie Kult - und für euch gibt‘s hier das Rezept dazu aus dem Freie-Presse-Gastro-Newsletter „Schmecken lassen“.

Das Beste daran ist: Auch Nicht-Schwaben können sie zuhause nachkochen. Mit diesem Gericht haut ihr jeden Schwaben vom Hocker!