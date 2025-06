Neuer Kulinarik-Newsletter: Schmecken lassen!

Der neue kulinarische Newsletter der „Freien Presse“ – jeden zweiten Donnerstag in Ihrem Postfach.

Chemnitz.

In der Kantine hört man es, im feinen Restaurant inzwischen auch. Ja, es soll sogar Menschen geben, die es schon beim Syrer oder im Szenecafé zum Cappuccino serviert bekommen haben: „Schmecken lassen!“ Das „Bon appétit“ der Sachsen, nur eine Prise deftiger, bodenständiger als die französische Genuss-Wunschformel. Deshalb dachten wir: So muss unser neuer Kulinarik-Newsletter heißen! Denn was passt besser zur Region als ein herzhaft-herzliches „Schmecken lassen“?