Sachsen-Sushi und anderes Superfood im grauen Herbst

Hier gibt‘s eine Kostprobe aus dem aktuellen Gastro-Newsletter der Freien Presse, vollgepackt mit News für Rohmantiker, Menschen mit Fernweh und auf der Suche nach Gemütlichkeit.

Chemnitz. Während manche Menschen uhiesigen Gerichten, sagen wir mal, reserviert gegenüber stehen (Sabzi-Burger? Pink Latte?? Sojaschnitzel???), scheint Sushi die Herzen und Mägen der Südwestsachsen erobert zu haben. Immer wieder können wir über Restauranteröffnungen berichten – auch in diesem Newsletter sind es gleich zwei. Lecker ist Sushi auf jeden Fall, und es versprüht einen Hauch Exotik. Und sicherlich punkten die Lokale auch mit dem Gefühl von Kurzurlaub in Fernost. Wahrscheinlich ist von allem was dabei, damit die Rohmantiker unter uns sagen: Su schie – isses hier!

Und nicht nur Sushi führt Gaumen und Geist in die Welt hinaus. Wir haben uns unter unseren Kollegen umgehört, welche Urlaubsgerichte sie daheim nachkochen, um sich wieder in ferne Länder zu träumen. Für alle Daheimgebliebenen haben wir natürlich auch noch ein paar Getränkeempfehlungen, die definitiv Farbe bringen in den grauen Herbstnebel, und Wärme und Gemütlichkeit ins Herz – und vielleicht noch ein paar Superkräfte.

Außerdem in diesem Newsletter:

Neues aus dem Sushi-Gürtel

Kaßberg oder Brühl: Welches Viertel ist gastronomisch angesagter in Chemnitz?

Streuselkuchen ohne Kuchen und andere Fernweh-Gerichte zum Nachkochen

Maultaschen für Nicht-Schwaben

cozy Herbstdrinks bringen Farbe in den grauen Herbst

und vieles mehr

