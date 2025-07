Schönen Dönerstag mit der Dönerwurst aus Gospersgrün!

Im Kulinarik-Newsletter der Freien Presse sind wir immer auf der Suche nach neuen Spezialitäten aus der Region, scheuen uns nicht, ungewöhnliche Kreationen zu testen und in die entferntesten Winkel Sachsens zu fahren - um euch mit frischen News rund um die Themen Gastro, Getränke und Geschmackserlebnisse zu versorgen. Diesmal: die Dönerwurst.

Chemnitz. Mit dem Döner im Büro ist es ja immer so eine Sache: Schwer zu essen ist er (entweder die Sauce tropft oder das Kraut krümelt raus oder beides…), geruchstechnisch manchmal grenzwertig und dann droht auch noch das berüchtigte Suppen-... ähm Dönerkoma. Wie praktisch wäre es, einen Döner fürs Brot zu haben, den man liebevoll zwischen zwei Mischbrotscheiben gelegt in der Brotdose platzieren kann. Keine tropfende Kräutersauce, maximal Brot, das krümelt…

Wir verraten es hiermit: Es gibt ihn. Und wir haben ihn getestet. Den Döner in der Wurstpelle: die Dönerwurst. Das ist aber nicht die einzige kulinarische Überraschung, die wir in diesem Newsletter für euch versteckt haben. Wir verraten euch, warum Freibadpommes eigentlich gesund sind, wie viele Portionen Filet ein Problem-Wels ergibt und welcher Eiskaffee diesen Sommer am besten erfrischt. Also: Schönen Dönerstag!

Wenn du wissen willst, was die Dönerwurst-Verkostung ergeben hat, und was es sonst für kulinarische News aus der Region gibt, melde dich kostenlos für unseren Newsletter an.

Außerdem im neusten Newsletter:

🥬 Der beste Affogato von Chemnitz

🥬 Waldschlösschen auf dem Rochlitzer Berg

🥬 Wie viele Portionen Fisch ein Problem-Wels ergibt

🥬 und viele weitere frisch angerichtete News rund ums Essen in unserer Region!