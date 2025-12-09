Verbraucherzentrale Sachsen zeigt, was in veganen Gemüseaufstrichen wirklich drin ist

Sie gelten als gesunde Alternative zu Fleischprodukten. Doch so gesund sind sie gar nicht, belegt ein Check - und das liegt vor allem an zwei Zutaten.

Süßkartoffel-Dattel-Curry, Kürbiscreme, Tomate-Bärlauch: Die Verbraucherzentrale Sachsen wollte wissen, was in Gemüseaufstrichen aus Supermärkten, Discountern, Bioläden und dem Onlinehandel wirklich drin ist und hat in einem Marktcheck 52 Produkte genauer untersucht, alle vegan, alle bio.