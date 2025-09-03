„Wir lieben das sächsische Essen einfach“: Kristina vom Dorf und Jörg Färber interpretieren alte Gerichte neu

Chemnitz. Am Freitag erscheint das erste Kochbuch von Kristina vom Dorf – und das, obwohl die „Sachsen-Muddi“ selber gar nicht kochen kann. Zum Glück hat sie jemanden gefunden, der das für sie übernimmt und auf der Lesereise durch vier sächsische Städte sächsische Leckereien zubereiten wird. Wie es zu dem Buch kam, warum gutes Essen für sie mit einem Kissen zu tun hat und weshalb sie sich den Olbernhauern besonders verbunden fühlt, verrät sie im Gespräch mit der „Freien Presse“.

Freie Presse: Kristina, was kommt der Sachsen-Muddi, als die Sie vielen hierzulande bekannt sind, in den Sinn, wenn es um gutes Essen geht?