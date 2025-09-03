Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |
  • Essen & Trinken
  • |

  • „Wir lieben das sächsische Essen einfach“: Kristina vom Dorf und Jörg Färber interpretieren alte Gerichte neu

Dieses Duo wirft einen erfrischenden Blick auf sächsische Gerichte: „Sachsen-Muddi“ Kristina vom Dorf, die nur mit diesem Synonym genannt werden möchte, und Koch und Autor Jörg Färber.
Dieses Duo wirft einen erfrischenden Blick auf sächsische Gerichte: „Sachsen-Muddi“ Kristina vom Dorf, die nur mit diesem Synonym genannt werden möchte, und Koch und Autor Jörg Färber. Bild: SachsenMedia
Dieses Duo wirft einen erfrischenden Blick auf sächsische Gerichte: „Sachsen-Muddi“ Kristina vom Dorf, die nur mit diesem Synonym genannt werden möchte, und Koch und Autor Jörg Färber.
Dieses Duo wirft einen erfrischenden Blick auf sächsische Gerichte: „Sachsen-Muddi“ Kristina vom Dorf, die nur mit diesem Synonym genannt werden möchte, und Koch und Autor Jörg Färber. Bild: SachsenMedia
Essen & Trinken
„Wir lieben das sächsische Essen einfach“: Kristina vom Dorf und Jörg Färber interpretieren alte Gerichte neu
Redakteur
Von Susanne Plecher
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Chemnitz. Am Freitag erscheint das erste Kochbuch von Kristina vom Dorf – und das, obwohl die „Sachsen-Muddi“ selber gar nicht kochen kann. Zum Glück hat sie jemanden gefunden, der das für sie übernimmt und auf der Lesereise durch vier sächsische Städte sächsische Leckereien zubereiten wird. Wie es zu dem Buch kam, warum gutes Essen für sie mit einem Kissen zu tun hat und weshalb sie sich den Olbernhauern besonders verbunden fühlt, verrät sie im Gespräch mit der „Freien Presse“.

Freie Presse: Kristina, was kommt der Sachsen-Muddi, als die Sie vielen hierzulande bekannt sind, in den Sinn, wenn es um gutes Essen geht?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.07.2025
9 min.
Biersommelier aus Sachsen über alkoholfreies Bier: „Nicht mehr nur eine Notlösung“
Ein bisschen irreführend, das Bild: Dunkles Bier hat sich Biersommelier Jens Zimmermann aus optischen Gründen eingeschenkt. Alkoholfreies ist fast ausnahmslos hell.
In Deutschland gibt es mehr als 800 alkoholfreie Biere, in Sachsen nur etwas mehr als ein halbes Dutzend. Ein hiesiger Biersommelier erklärt, woran das liegen könnte, wie diese Biere schmecken und warum „alkoholfrei“ nicht gleich „0,0“ ist.
Andreas Rentsch
26.08.2025
4 min.
Mit Lieblingsrezepten von Stefanie Hertel, Jens Weißflog und Co.: Kristina vom Dorf bringt Kochbuch zur sächsischen Küche raus
Die gebürtige Langenreinsdorferin Kristina vom Dorf hat ein Kochbuch mit dem Titel „Sächsisches Allerlei“ geschrieben.
Im „Sächsisches Allerlei“ zeigt Kristina vom Dorf, dass Heimatliebe durch den Magen geht. Ob beim Pralinengießen oder Stollenbacken – die 38-Jährige taucht tief in die kulinarische Welt Sachsens ein.
Annegret Riedel
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
09:02 Uhr
1 min.
Busunfall bei Luxemburgs U21 - Fünf Spieler ins Krankenhaus
Der Teambus der U21 von Luxemburg hatte einen Unfall. (Symbolbild)
Der Mannschaftsbus mit Luxemburgs U21-Fußballern ist in Frankreich unterwegs zu einem Spiel. Doch plötzlich kommt es zu einem Unfall.
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel