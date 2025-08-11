Jetzt kostenfrei lesen bis 14. Aug. 17:00!

Bald immer zuerst zum Hausarzt: Sachsens Hausärztechef erklärt, was sich für Patienten ändern soll

Leipzig. Wartezeiten auf Haus- oder Facharzttermine sind oft lang. Das geplante Primärarztsystem soll’s richten. Torben Ostendorf über Fehlversorgung, die neue Rolle des Hausarztes und Angst vor Veränderung

"Freie Presse": Herr Dr. Ostendorf, Union und SPD wollen ein Primärarztsystem einführen. Was heißt das?

Torben Ostendorf: Dass der Patient künftig in seinem Hausarzt einen ersten zentralen Ansprechpartner hat, der seine Versorgung steuert, damit er nicht mehr unkoordiniert durch das komplexe Gesundheitssystem irrt. Auch in anderen Ländern gilt das Prinzip, dass der Hausarzt entscheidet, ob eine Weiterbehandlung bei anderen Fachärzten nötig ist oder nicht.

FP: Begrüßen Sachsens Hausärzte ein solches System?

Ostendorf: Ja, wir haben sogar dafür gekämpft und eine entsprechende Petition an den Bundestag unterstützt. Denn unser Gesundheitssystem läuft nicht mehr rund. Es ist von Unter-, Über- und Fehlversorgung gekennzeichnet. Wenn der Hausarzt als Lotse fungiert, können etwa Doppeluntersuchungen vermieden werden. Und auch der Patient profitiert davon, wenn ein Arzt seine Krankengeschichte gut kennt, mitunter, weil alle Befunde bei ihm eingehen.

FP: Ab wann soll denn das Primärarztmodell kommen?

Ostendorf: Das wissen wir noch nicht. An der konkreten Ausgestaltung wird noch gearbeitet. Wir erwarten, dass die Hausarztzentrierte Versorgung (HZV), wie es sie jetzt schon erfolgreich in Sachsen gibt, gestärkt und ausgebaut wird.

FP: Hausarztzentrierte Versorgung?

Ostendorf: Ja, dahinter steht das gleiche Prinzip, dass Patienten immer zuerst zum Hausarzt gehen. Die HZV ist ein freiwilliges Einschreibemodell, an dem bundesweit bereits über zehn Millionen Patienten teilnehmen. Voraussetzung dafür sind Verträge mit den Krankenkassen. In Sachsen wurden solche Verträge unter anderem mit der AOK Plus, der Techniker Krankenkasse, der IKK classic oder der Knappschaft geschlossen. Ich schätze, dass ca. 80 Prozent der gesetzlich Versicherten in Sachsen das Modell bereits nutzen könnten. Allerdings muss dann auch der Hausarzt mitmachen, für den die Teilnahme ebenfalls freiwillig ist. Bei uns im Freistaat bieten derzeit 774 Hausärzte die HZV an. Mehr als 327.000 Patienten nehmen daran teil.

FP: Das ist nicht mal ein Drittel aller Hausärzte in Sachsen. Warum sind es nicht deutlich mehr?

Ostendorf: Ein wesentlicher Grund ist die Überalterung in der sächsischen Hausärzteschaft. Über 40 Prozent der Hausärzte gehen innerhalb der nächsten zehn Jahre in den Ruhestand. Eine Hausarztzentrierte Versorgung setzt ein gewisses Maß an Digitalisierung voraus. Da will sich nicht mehr jeder umstellen, der absehbar aufhört. Gleiches gilt für die Abrechnung, die zwar einfacher, aber anders aufgebaut ist. Und man muss Patienten aktiv ansprechen und ihnen die Vorteile des Modells für sie und die Gesamtgesellschaft erklären. In meiner Leipziger Praxis nehmen etwa die Hälfte der Patienten an der HZV teil. Ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht.

FP: Ein häufiges Argument von Patienten, warum sie nicht immer zuerst zum Hausarzt wollen, ist doppelter Zeitaufwand. Warum soll jemand, der sich ein Bein gebrochen hat, nicht gleich zum Orthopäden gehen?

Ostendorf: Dieses Beispiel hören wir auch gern von anderen Akteuren, die Angst haben, das System zu verändern. Natürlich wird niemand in einem Notfall abgewiesen, weil er keine Überweisung vorzeigen kann. Der Regelfall ist doch aber ein anderer. Die meisten Patienten kommen wegen Beschwerden wie Rücken-, Kopfschmerzen, Schwindel oder Bluthochdruck. Den Großteil dieser Fälle kann der Hausarzt abschließend behandeln. Natürlich soll es beim Primärarztmodell auch Ausnahmen geben - zum Beispiel für regelmäßige Besuche beim Zahnarzt, Gynäkologen oder Augenarzt. Wenn aber wieder zu viele Türen aufgemacht werden, wird es nicht funktionierten.

FP: In Sachsen sind 371 Hausarztstellen unbesetzt. Bei vielen Hausärzten ist es jetzt schon schwer, zeitnah einen Termin zu bekommen. Droht mit dem Primärarztmodell nicht eine Überlastung? Oder anders gefragt: Wird der Hausarzt das neue Nadelöhr?

Ostendorf: Natürlich wird das Primärarztmodell zunächst keine neuen Hausarztstellen schaffen. Nach ersten Berechnungen fallen pro Hausarzt täglich zwei bis fünf Patienten zusätzlich an. Das ist leistbar, wenn man andere Effekte dagegen rechnet. Derzeit hat zum Beispiel jeder Patient in Sachsen im Schnitt 1,2 Hausärzte - das heißt, einige leisten sich zwei. Eine solche doppelte Inanspruchnahme wird dann nicht mehr möglich sein, weil man sich auf einen Hausarzt festlegen muss. Eine koordinierte Versorgung reduziert auch vermeidbare Aufgaben wie das Hinterherrennen nach Befunden. Der Mehraufwand für die Hausärzte wird sich zudem durch die Digitalisierung und vor allem durch mehr Teamarbeit reduzieren. Das heißt, dass nichtmedizinische Mitarbeiter den Arzt von bestimmten Aufgaben entlastet - auch in der Patientenversorgung. Und wir alle hoffen natürlich auch auf einen Abbau von Bürokratie. Nicht zuletzt gewinnt der Hausarztberuf mit dem Primärarztmodell an Attraktivität. Denn der Hausarzt ist dann wieder mehr Mediziner und weniger Verwalter, der vor allem Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen ausstellt. Langfristig könnten sich dann doch wieder mehr junge Menschen für den Beruf entscheiden.

FP: In Zeiten der Praxisgebühr wurden oft Überweisungen blanko am Tresen ausgestellt - ohne Hausarztkontakt.

Ostendorf: Das soll es künftig nicht geben. Das Primärarztmodell soll Patienten ja besser steuern und versorgen. Sonst könnte man gleich einen Überweisungsautomaten aufstellen: Der Patient beantwortet ein paar Fragen und bekommt die Überweisung ausgedruckt.

FP: Sind denn die Hausärzte fachlich gerüstet, diese Lotsenfunktion zu übernehmen?

Ostendorf: Ja. Was oft übersehen wird: Hausärzte sind auch Fachärzte. Für den Facharzt für Allgemeinmedizin haben sie eine umfassende fünfjährige Weiterbildung durchlaufen - zum Beispiel in der Inneren, Chirurgie oder Pädiatrie. Insofern spreche ich lieber von Hausärzten und Gebietsärzten. Denn Fachärzte sind sie beide.

FP: Glauben Sie denn, dass es durch das Primärarztmodell wirklich mehr freie Facharzttermine - oder Termine beim Gebietsarzt, wie Sie sagen - geben wird?

Ostendorf: Ich denke schon, dass das durch den Wegfall von doppelten Untersuchungen und von Fehlanreizen im System der Fall sein wird. Es gibt heute beispielsweise Patienten, die mehrere Orthopäden komplett ungesteuert aufsuchen - einen für die Schulter und einen für die Hüfte. Das ist unserem überkomplexen Gesundheitssystem geschuldet, aber das können wir uns als Gesellschaft nicht mehr leisten. Oder es gibt Menschen, die zum Beispiel wegen eines erhöhten Blutdrucks beim Kardiologen gelandet sind, dort regelmäßig wiederbestellt werden und damit für Akutpatienten Termine blockieren.

FP: Einige sehen durch das Primärarztmodell die freie Arztwahl in Deutschland gefährdet.

Ostendorf: Diese Angst ist unbegründet. Der Hausarzt schreibt ihnen vielleicht eine Überweisung zum Kardiologen - aber sie können weiterhin selbst wählen, zu welchem Kardiologen sie gehen.

FP: Der Verband der Ersatzkassen (vdek) schlägt ein anderes Modell vor. Der Patient soll neben einem Hausarzt noch bis zu drei Fachärzte auswählen können, die er ohne Überweisung in Anspruch nehmen kann. Was halten Sie davon?

Ostendorf: Nicht viel, weil sich der Bedarf an fachärztlicher Expertise für den Patienten häufig ändert. In einem Jahr brauchen Sie vielleicht einen HNO-Arzt, aber nicht auf Dauer, dafür im nächsten Jahr einen Kardiologen.

FP: Ab Oktober werden die Hausärzte entbudgetiert, bekommen also 100 Prozent ihrer Leistungen vergütet. Können Patienten damit auf längere Sprechzeiten hoffen?

Ostendorf: Die Entbudgetierung ist ein wichtiges politisches Signal. Es gibt Regionen, die noch mehr als Sachsen unter dem Budgetdeckel gelitten haben. Die volle Vergütung versetzt Praxen vor allem in die Lage, weiterzumachen, denn auch für die Hausärzte ist vieles teurer geworden. Und sie können in Personal investieren, was überall fehlt. Davon profitieren letztlich auch Patienten.

FP: Was sagen Sie Patienten, die künftig zuerst zum Hausarzt sollen, aber keinen haben - weil kein Hausarzt sie als Neupatient aufnimmt?

Ostendorf: Da habe ich leider auch kein Patentrezept. Leipzig und Dresden sind sehr gut mit Hausärzten versorgt, in einigen anderen Regionen von Sachsen ist es wirklich schwer. Da kann ich nur raten, weiter zu suchen, auch im Umfeld.

Zur Person: Torben Ostendorf

Torben Ostendorf, Vorsitzender der Hausärzte in Sachsen. Bild: Hausärzteverband Torben Ostendorf, Vorsitzender der Hausärzte in Sachsen. Bild: Hausärzteverband