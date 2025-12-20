Chefwechsel bei der AOK Plus: Was haben Sie erreicht, Herr Striebel?

Dresden. Er war zwölf Jahre lang das Gesicht von Sachsens größter Krankenkasse. Rainer Striebel über schwere Entscheidungen, euphorische Zeiten und was er sich für die Zukunft der Gesundheitsversorgung wünscht.

„Freie Presse": Herr Striebel, Sie haben seit 2014 die AOK Plus geführt, die über die Hälfte der Menschen in Sachsen und Thüringen krankenversichert. Was war Ihre schwerste Entscheidung in dieser Zeit?