Mit Tee und Pillen gegen Erkältung.
Mit Tee und Pillen gegen Erkältung.
Gesundheit
Corona-Zahlen in Sachsen leicht gesunken - erstmals seit Herbstbeginn
Redakteur
Von Katrin Saft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der neue Wochenbericht für Sachsen zeigt aber auch eine andere Virusgefahr. Nicht nur Senioren sind davon betroffen.

Viele Sachsen leiden derzeit unter akuten Atemwegserkrankungen. Zumindest für Corona gibt es aber erfreuliche Nachrichten. Die Landesuntersuchungsanstalt meldet für die 44. Kalenderwoche gesunkene Infektionszahlen. So wurden in der Zeit vom 27. Oktober bis 2. November im Freistaat 452 neue Covid-19-Fälle offiziell registriert. In der Woche...
