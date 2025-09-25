Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Anita Wolf und ihr 2017 verstorbener Mann Dieter. Drei seiner Organe haben anderen das Leben gerettet.
Anita Wolf und ihr 2017 verstorbener Mann Dieter. Drei seiner Organe haben anderen das Leben gerettet. Bild: Anita Wolf
Anita Wolf und ihr 2017 verstorbener Mann Dieter. Drei seiner Organe haben anderen das Leben gerettet.
Anita Wolf und ihr 2017 verstorbener Mann Dieter. Drei seiner Organe haben anderen das Leben gerettet. Bild: Anita Wolf
Gesundheit
„Der Tod meines Mannes hat drei anderen Männern das Leben geschenkt“
Redakteur
Von Susanne Plecher
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Anita Wolf hat eine tapfere Entscheidung getroffen, vor der viele Angst haben - auch, weil es etliche Irrtümer zur Organspende gibt. Was dran ist, erklärt der Transplantationsbeauftragte des Klinikums Chemnitz.

Dieter Wolf war 59, als er an den Folgen eines schweren Schlaganfalls starb. „Seine Prognose war eigentlich gut, er hatte sich nach acht Monaten in der Klinik sehr gut erholt“, erinnert sich seine Frau Anita. Doch nur zehn Tage nach der Entlassung sei er einfach in sich zusammengesackt. „Er wollte nicht mehr. Er konnte sein Leben nicht mehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
06.06.2025
4 min.
Organspende: Warum es so wichtig ist, sich jetzt damit zu beschäftigen
Ja zur Spende: Etwa 40 Prozent der Deutschen besitzen einen Organspendeausweis.
Die Mehrzahl der Sachsen steht einer Organspende positiv gegenüber. Viele wissen nur nicht, wie sie ihren Wunsch dokumentieren können. Ein Team vom Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit beantwortet die wichtigsten Fragen.
Kornelia Noack und Birgit Malchow
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
24.06.2025
4 min.
Keine Organspende mehr im Alter? Ein Chemnitzer Arzt räumt mit Vorurteilen auf
Dr. med. Gunnar Richter leitet die Stabsstelle Transplantationsbeauftragte im Klinikum Chemnitz und informiert über Organspenden.
In Deutschland warteten 2024 rund 8500 Menschen auf ein Spenderorgan. Nur 953 haben gespendet, davon 72 aus Sachsen. Gunnar Richter will das ändern. Ein Interview mit dem Arzt des Klinikums Chemnitz.
Jana Wejkum
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel