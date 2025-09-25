„Der Tod meines Mannes hat drei anderen Männern das Leben geschenkt“

Anita Wolf hat eine tapfere Entscheidung getroffen, vor der viele Angst haben - auch, weil es etliche Irrtümer zur Organspende gibt. Was dran ist, erklärt der Transplantationsbeauftragte des Klinikums Chemnitz.

Dieter Wolf war 59, als er an den Folgen eines schweren Schlaganfalls starb. „Seine Prognose war eigentlich gut, er hatte sich nach acht Monaten in der Klinik sehr gut erholt“, erinnert sich seine Frau Anita. Doch nur zehn Tage nach der Entlassung sei er einfach in sich zusammengesackt. „Er wollte nicht mehr. Er konnte sein Leben nicht mehr...