Stuhlproben, die auf Ehec-Bakterien untersucht werden.
Stuhlproben, die auf Ehec-Bakterien untersucht werden.
Gesundheit
Ehec-Fälle häufen sich bei Kindern im Norden
Redakteur
Von DPA, Sylvia Miskowiec
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Mecklenburg-Vorpommern sind zehn Kinder und zwei Erwachsene am Darmbakterium erkrankt und liegen teils auf der Intensivstation. In Sachsen ist die Lage noch ruhig.

Sie verursachen starke Durchfälle und können in schweren Fällen zu Nierenversagen führen: Enterohämorrhagische Escherichia coli-Bakterien, kurz Ehec, sind krankmachende Darmbakterien, die gerade die Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern beunruhigen.
