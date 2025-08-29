Ehec-Fälle häufen sich bei Kindern im Norden

In Mecklenburg-Vorpommern sind zehn Kinder und zwei Erwachsene am Darmbakterium erkrankt und liegen teils auf der Intensivstation. In Sachsen ist die Lage noch ruhig.

Sie verursachen starke Durchfälle und können in schweren Fällen zu Nierenversagen führen: Enterohämorrhagische Escherichia coli-Bakterien, kurz Ehec, sind krankmachende Darmbakterien, die gerade die Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern beunruhigen. Sie verursachen starke Durchfälle und können in schweren Fällen zu Nierenversagen führen: Enterohämorrhagische Escherichia coli-Bakterien, kurz Ehec, sind krankmachende Darmbakterien, die gerade die Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern beunruhigen.