Ehec-Fälle häufen sich bei Kindern im Norden

Gesundheit
In Mecklenburg-Vorpommern sind zehn Kinder und zwei Erwachsene am Darmbakterium erkrankt und liegen teils auf der Intensivstation. In Sachsen ist die Lage noch ruhig.
Sie verursachen starke Durchfälle und können in schweren Fällen zu Nierenversagen führen: Enterohämorrhagische Escherichia coli-Bakterien, kurz Ehec, sind krankmachende Darmbakterien, die gerade die Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern beunruhigen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.