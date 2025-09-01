Ehec-Warnung: Rückruf von Schleizer Zwiebelmettwurst in Sachsen und weiteren Bundesländern

Der Ehec-Ausbruch in Mecklenburg-Vorpommern löst auch einen Rückruf von Zwiebelmettwurst aus. Besonders Kinder und ältere Menschen sind gefährdet. Auch in Sachsen und anderen Regionen wird gewarnt.

Schleiz/Berlin/Chemnitz. Die von der Schleizer Fleisch- und Wurstwaren GmbH gestartete Rückrufaktion für ihre Zwiebelmettwurst betrifft auch den Freistaat Sachsen. Dort ist das aktuell betroffene Produkt in mehreren Supermärkten gelistet. In einer Charge mit dem Produktionsdatum 11.08.2025 (Mindesthaltbarkeitsdatum 27.08.) seien bestimmte Giftstoffe bildende Escherichia-coli-Bakterien (Ehec) nachgewiesen worden, hatte das Unternehmen mitgeteilt. Die Keime können bei Menschen schwere Erkrankungen auslösen. Vom Verzehr der Wurst wird dringend abgeraten. Kunden können das Produkt (betroffen ist die am Verschlussclip abzulesende Chargennummer 133) im Supermarkt abgeben und erhalten das Geld zurück. Nach Information des Unternehmens ist das Produkt in Brandenburg, Baden-Württemberg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Sachsen und Thüringen erhältlich.

Ehec-Symptome erkennen: Wann ärztliche Hilfe wichtig wird

„Eine Ehec-Erkrankung (Synonyme: Stec, Vtec) äußert sich meist innerhalb einer Woche nach Infektion mit Durchfall und Bauchkrämpfen. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe mit blutigen Durchfällen entwickeln“, informiert das Bundesministerium für Verbraucherschutz, das auf seiner Webpräsenz die Rückrufaktion begleitet. Selten könne es, vor allem bei Kleinkindern, in einem zweiten Krankheitsschub einige Tage nach Einsetzen des Durchfalls zu akutem Nierenversagen kommen. „Personen, die das Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Ehec-Infektion hinweisen“, rät die Behörde. Sich ohne Symptome vorbeugend in ärztliche Behandlung zu begeben, sei wiederum nicht sinnvoll.

Gefährdete Gruppen: Ehec besonders riskant für Schwache

Die Rückrufaktion folgte einer Ausbruchswelle an Ehec-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern. In den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald sind nach Angaben der Behörden inzwischen mindestens 17 Personen an enterohämorrhagischen, also mit inneren Blutungen verbundenen, Escherichia coli (Ehec)-Infektionen erkrankt. Bei fünf betroffenen Kindern ist das davon ausgelöste hämolytisch-urämische Syndrom (HUS) aufgetreten, bei dem der Giftstoff Shigatoxin Nieren, Blutzellen und das Zentralnervensystem schädigt. Vier der Kinder wurden (Stand Freitag) auf Intensivstationen behandelt, drei davon an der Dialyse.

Ehec nicht selten, Komplikationsquote fällt aber aktuell auf

Ehec-Infektionen kommen besonders in den Sommermonaten immer wieder vor. Die Besonderheit aktuell ist die hohe Anzahl an schweren Verläufen und solchen mit Komplikationen. Normalerweise registrieren die Landesgesundheitsbehörden in Mecklenburg-Vorpommern pro Jahr ein oder zwei Ehec-Fälle mit hämolytisch-urämischem Syndrom. Im Vorjahr gab es dort insgesamt 130 Ehec-Infektionsfälle. Deutschlandweit waren es laut Robert Koch-Institut 2024 rund 4570 Fälle. In diesem Jahr sind bisher bundesweit etwas mehr als 3600 Fälle gemeldet. 2023 gab es fünf Ehec-bedingte Tote in Deutschland.

Einen letzten großen Ehec-Ausbruch hatte es 2011 in Deutschland gegeben. Damals gab es rund 3800 Fälle bekannter Erkrankungen. Es starben mehr als 50 Menschen. Als Ursache machte man aus Ägypten importierte Bockshornkleesamensprossen aus. (eu)