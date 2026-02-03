Einigung: Sachsens Krankenhäuser erhalten 2026 mehr Geld

Gesundheit
Mehr als 3,7 Milliarden Euro für stationäre Behandlungen vereinbart
Die gesetzlichen und privaten Krankenkassen in Sachsen haben sich mit der Sächsischen Krankenhausgesellschaft auf die Vergütung für 2026 geeinigt. So stellen die Kassen in diesem Jahr voraussichtlich 3,74 Milliarden Euro für stationäre Krankenhausleistungen im Freistaat bereit. Der sogenannte Landesbasisfallwert, der die Grundvergütung für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.