Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |
  • Gesundheit
  • |

  • Elektronische Patientenakte: Sachsens Ärzte technisch vorbereitet - nur die meisten Patienten nicht

Lesegerät für die elektronische Patientenakte (ePA): Der Arzt muss seinen Ausweis, der Patient die Krankenkassenkarte einlesen.
Lesegerät für die elektronische Patientenakte (ePA): Der Arzt muss seinen Ausweis, der Patient die Krankenkassenkarte einlesen. Bild: epd
Lesegerät für die elektronische Patientenakte (ePA): Der Arzt muss seinen Ausweis, der Patient die Krankenkassenkarte einlesen.
Lesegerät für die elektronische Patientenakte (ePA): Der Arzt muss seinen Ausweis, der Patient die Krankenkassenkarte einlesen. Bild: epd
Jetzt kostenfrei lesen bis 28. Aug. 17:00!
Gesundheit
Elektronische Patientenakte: Sachsens Ärzte technisch vorbereitet - nur die meisten Patienten nicht
Redakteur
Von Katrin Saft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erste Erfahrungen im Praxisalltag sind gemischt. Viele Patienten empfinden die Registrierung für die ePA als zu kompliziert - und verschenken damit die Möglichkeit, sensible Daten zu schützen.

Chemnitz.

Immer mehr Praxen in Sachsen sind technisch in der Lage, die elektronische Patientenakte (ePA) zu nutzen. "Mehr als 85 Prozent der sächsischen Arzt- und Psychotherapeutenpraxen haben in ihrem Verwaltungssystem das nötige Modul integriert, um die ePA befüllen zu können", sagt Julia Leditzky, Sprecherin der Kassenärztliche Vereinigung Sachsen auf Anfrage der "Freien Presse". Ein Teil von ihnen teste die Integration der ePA in die Praxisabläufe bereits aktiv oder arbeite schon mit der Akte. In wenigen Wochen, ab 1. Oktober 2025, sind Ärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Apotheken dann verpflichtet, die ePA zu füllen - mit aktuellen Befunden, Laborwerten, Entlassungsbriefen und verordneten Medikamenten.

Doch nicht nur unter Patienten, auch unter Ärzten gibt es ePA-Skeptiker. Sie befürchten zusätzlichen Aufwand und dass die ePA den Praxisalltag lähmen könnte. "Wir erhalten Rückmeldungen, dass das Einstellen von Dokumenten teilweise sehr gut und einfach funktioniert, aber teilweise auch sehr zeitaufwendig ist und nicht immer intuitiv mit einem Klick erledigt werden kann", sagt Leditzky. Das hängt vor allem vom verwendeten Praxisverwaltungssystem ab. "Leider gibt es qualitativ unterschiedliche Umsetzungen durch die Anbieter, was Auswirkungen auf die Nutzerfreundlichkeit und die Akzeptanz hat", so die Kassenärzte-Sprecherin. Es gebe auch viele Fragen von Ärzten, beispielsweise, welche Informationen und Dokumente in die ePA gehören und welche nicht und wie Patienten am besten über die Befüllung der ePA informiert werden könnten.

Zum Jahresanfang haben gesetzlich Versicherte, die nicht widersprochen haben, von ihrer Krankenkasse automatisch eine elektronische Patientenakte angelegt bekommen. "Doch die Nachfrage von Versicherten zur Befüllung der ePA ist noch auf einem sehr niedrigen Niveau", sagt Leditzky. Mit dem Einstecken der Versichertenkarte in der Praxis erfährt der Arzt, ob der Patient eine ePA hat oder nicht. Ist das der Fall, kann der Arzt 90 Tage lang darauf zugreifen, die eingestellten Dokumente einsehen und die Akte befüllen - auch wenn der Versicherte selbst sie gar nicht aktiv verwendet.

Die Zahl der aktiven ePA-Nutzer ist nach Auskunft der Krankenkassen noch sehr gering. Voraussetzung dafür ist, sich die ePA-App seiner Krankenkasse herunterzuladen, sich anzumelden, zu identifizieren und freischalten zu lassen - mit einem elektronischen Personalausweis mit Geheimnummer (Pin) oder per E-Gesundheitskarte mit Pin. "Wir bekommen allerdings viele Rückmeldungen von Versicherten, dass sie den Registrierungsprozess zu kompliziert finden", sagt Jens Baas, Vorstandschef der Techniker Krankenkasse. Ähnliches berichtet der Patientenbeauftragter der Bundesregierung, Stefan Schwartze: "Mich erreichen Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern, die Probleme bei der Einrichtung der ePA beklagen", sagt er etwa mit Blick auf ungeeignete Smartphones oder andere Zugangsprobleme. "Das muss sich dringend verbessern." Die ePA müsse auch anwendungs- und patientenorientierter werden - für jede Altersgruppe.

Nur wenn Patienten ihre ePA freigeschaltet haben, können sie eingestellte Dokumente selbst anschauen und online festlegen, welche Ärzte welche Daten sehen können und welche lieber nicht. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz rät daher, die Apps der Kassen zu nutzen. Sonst könne jeder Gesundheitsdienstleister alles sehen. Wer kein Smartphone hat, kann seine Krankenkasse um Hilfe bitten oder eine Vertrauensperson benennen, die die eigene ePA stellvertretend verwaltet.

Auch in Sachsens Krankenhäusern laufen die technischen Vorbereitungen für die ePA. "Im ersten Schritt wird das Klinikum Chemnitz voraussichtlich ab Oktober Arztbriefe und Labordaten in der ePA speichern", sagt Sprecherin Claudia Dietz-Doerwald. "Patienten müssen dann dem Datenaustausch mit dem jeweiligen Behandler zustimmen."

Die Nationale Agentur für Digitale Medizin, Gematik, arbeitet bereits an weiteren Funktionen der ePA. So sollen künftig auch Impfausweis, Mutterpass, Zahnbonusheft und ein Medikationsplan digital verfügbar und die Volltextsuche möglich sein. Sachsens Mediziner wünschen sich, dass die Krankenkassen ihre Versicherten besser über die Möglichkeiten und die Nutzung der ePA informieren.

Mit der kostenfreien Anmeldung zum Gesundheits-Newsletter "quicklebendig" erhalten Sie gratis alle wichtigen Informationen zur Einrichtung und Nutzung der ePA, die die "Freie Presse" zusammengestellt hat. Einfach anmelden unter: freiepresse.de/patientenakte

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:30 Uhr
1 min.
Mit 3,62 Promille: Simson-Fahrer flüchtet in Oberwiera vor Polizeikontrolle
Die Polizei hat einen stark alkoholisierten Simson-Fahrer in Schönberg angehalten.
Die Beamten konnten den 17-Jährigen am Mittwochabend in Schönberg stoppen. Dem Jugendlichen droht Ärger - nicht nur aufgrund der Promille-Fahrt.
Holger Frenzel
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
21.06.2025
11 min.
Erster Blick in die elektronische Patientenakte: Was erwartet mich?
Versicherte der AOK Plus benötigen die App „Mein Leben“.
Wer die vollen Möglichkeiten seiner ePA nutzen möchte, benötigt die dazugehörige App seiner Krankenkasse. Was finden Versicherte zum Start und was können sie mitgestalten? Die „Freie Presse“ hat sich durch das Angebot der AOK Plus geklickt.
Kornelia Noack
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
26.06.2025
3 min.
So können Sie Ihre elektronische Patientenakte auch ohne Smartphone nutzen
Auch ohne Smartphone können Patienten von ihrer ePA profitieren.
Arztpraxen und Krankenhäuser sind künftig verpflichtet, alle Befunde in die E-Akten einzupflegen. Patienten können diese mit einer App verwalten. Für Offliner gibt es andere Lösungen.
Kornelia Noack
Mehr Artikel