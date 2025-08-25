Jetzt kostenfrei lesen bis 28. Aug. 17:00!

Elektronische Patientenakte: Sachsens Ärzte technisch vorbereitet - nur die meisten Patienten nicht

Erste Erfahrungen im Praxisalltag sind gemischt. Viele Patienten empfinden die Registrierung für die ePA als zu kompliziert - und verschenken damit die Möglichkeit, sensible Daten zu schützen.

Chemnitz. Immer mehr Praxen in Sachsen sind technisch in der Lage, die elektronische Patientenakte (ePA) zu nutzen. "Mehr als 85 Prozent der sächsischen Arzt- und Psychotherapeutenpraxen haben in ihrem Verwaltungssystem das nötige Modul integriert, um die ePA befüllen zu können", sagt Julia Leditzky, Sprecherin der Kassenärztliche Vereinigung Sachsen auf Anfrage der "Freien Presse". Ein Teil von ihnen teste die Integration der ePA in die Praxisabläufe bereits aktiv oder arbeite schon mit der Akte. In wenigen Wochen, ab 1. Oktober 2025, sind Ärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Apotheken dann verpflichtet, die ePA zu füllen - mit aktuellen Befunden, Laborwerten, Entlassungsbriefen und verordneten Medikamenten.

Doch nicht nur unter Patienten, auch unter Ärzten gibt es ePA-Skeptiker. Sie befürchten zusätzlichen Aufwand und dass die ePA den Praxisalltag lähmen könnte. "Wir erhalten Rückmeldungen, dass das Einstellen von Dokumenten teilweise sehr gut und einfach funktioniert, aber teilweise auch sehr zeitaufwendig ist und nicht immer intuitiv mit einem Klick erledigt werden kann", sagt Leditzky. Das hängt vor allem vom verwendeten Praxisverwaltungssystem ab. "Leider gibt es qualitativ unterschiedliche Umsetzungen durch die Anbieter, was Auswirkungen auf die Nutzerfreundlichkeit und die Akzeptanz hat", so die Kassenärzte-Sprecherin. Es gebe auch viele Fragen von Ärzten, beispielsweise, welche Informationen und Dokumente in die ePA gehören und welche nicht und wie Patienten am besten über die Befüllung der ePA informiert werden könnten.

Zum Jahresanfang haben gesetzlich Versicherte, die nicht widersprochen haben, von ihrer Krankenkasse automatisch eine elektronische Patientenakte angelegt bekommen. "Doch die Nachfrage von Versicherten zur Befüllung der ePA ist noch auf einem sehr niedrigen Niveau", sagt Leditzky. Mit dem Einstecken der Versichertenkarte in der Praxis erfährt der Arzt, ob der Patient eine ePA hat oder nicht. Ist das der Fall, kann der Arzt 90 Tage lang darauf zugreifen, die eingestellten Dokumente einsehen und die Akte befüllen - auch wenn der Versicherte selbst sie gar nicht aktiv verwendet.

Die Zahl der aktiven ePA-Nutzer ist nach Auskunft der Krankenkassen noch sehr gering. Voraussetzung dafür ist, sich die ePA-App seiner Krankenkasse herunterzuladen, sich anzumelden, zu identifizieren und freischalten zu lassen - mit einem elektronischen Personalausweis mit Geheimnummer (Pin) oder per E-Gesundheitskarte mit Pin. "Wir bekommen allerdings viele Rückmeldungen von Versicherten, dass sie den Registrierungsprozess zu kompliziert finden", sagt Jens Baas, Vorstandschef der Techniker Krankenkasse. Ähnliches berichtet der Patientenbeauftragter der Bundesregierung, Stefan Schwartze: "Mich erreichen Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern, die Probleme bei der Einrichtung der ePA beklagen", sagt er etwa mit Blick auf ungeeignete Smartphones oder andere Zugangsprobleme. "Das muss sich dringend verbessern." Die ePA müsse auch anwendungs- und patientenorientierter werden - für jede Altersgruppe.

Nur wenn Patienten ihre ePA freigeschaltet haben, können sie eingestellte Dokumente selbst anschauen und online festlegen, welche Ärzte welche Daten sehen können und welche lieber nicht. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz rät daher, die Apps der Kassen zu nutzen. Sonst könne jeder Gesundheitsdienstleister alles sehen. Wer kein Smartphone hat, kann seine Krankenkasse um Hilfe bitten oder eine Vertrauensperson benennen, die die eigene ePA stellvertretend verwaltet.

Auch in Sachsens Krankenhäusern laufen die technischen Vorbereitungen für die ePA. "Im ersten Schritt wird das Klinikum Chemnitz voraussichtlich ab Oktober Arztbriefe und Labordaten in der ePA speichern", sagt Sprecherin Claudia Dietz-Doerwald. "Patienten müssen dann dem Datenaustausch mit dem jeweiligen Behandler zustimmen."

Die Nationale Agentur für Digitale Medizin, Gematik, arbeitet bereits an weiteren Funktionen der ePA. So sollen künftig auch Impfausweis, Mutterpass, Zahnbonusheft und ein Medikationsplan digital verfügbar und die Volltextsuche möglich sein. Sachsens Mediziner wünschen sich, dass die Krankenkassen ihre Versicherten besser über die Möglichkeiten und die Nutzung der ePA informieren.

