Erster Blick in die elektronische Patientenakte: Was erwartet mich?

Wer die vollen Möglichkeiten seiner ePA nutzen möchte, benötigt die dazugehörige App seiner Krankenkasse. Was finden Versicherte zum Start und was können sie mitgestalten? Die „Freie Presse“ hat sich durch das Angebot der AOK Plus geklickt.

Wer gesetzlich versichert ist und nicht widersprochen hat, hat inzwischen seine elektronische Patientenakte. Ärzte können die bereits nutzen, auch ohne dass der Versicherte selbst Zugriff darauf hat. Wer seine Daten jedoch im Blick behalten und die Akte selbst befüllen möchte, muss die ePA-App seiner Krankenkasse aufs Smartphone laden und sich...