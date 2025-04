Erstmals Auswirkungen von Hitze auf Sachsens Kinder untersucht

Zwar freuen sich viele auf steigende Temperaturen. Doch eine Analyse der DAK zeigt, wie sehr die Jüngsten darunter leiden. Gehandelt werden müsse jetzt - und nicht erst im Sommer.

In Sachsen gibt es im Durchschnitt 15 Hitzetage im Jahr. Die Temperatur steigt dann über 30 Grad. Solche Extreme gehen an die Gesundheit - nicht nur an die von älteren Menschen. Laut einer am Mittwoch vorgestellten Analyse der Krankenkasse DAK-Gesundheit müssen an so heißen Tagen in Sachsen im Schnitt rund 240 Kinder mit Hitzeschäden...