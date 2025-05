Gefährlicher schwarzer Hautkrebs hat sich in Sachsen verdoppelt

Die Sonne wird unterschätzt, zeigt der neue Barmer-Arztreport. Unterschiede beim Risiko gibt es nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern auch zwischen den Jahrgängen.

Das früher oft sorglose Sonnenbaden zeigt jetzt ernste gesundheitliche Folgen. Erkrankten 2005 in Sachsen noch 8100 Menschen am gefährlichen schwarzen Hautkrebs, waren es 2023 mit 16.800 mehr als doppelt so viele. Bei weißem Hautkrebs haben sich die Zahlen in diesem Zeitraum auf rund 98.000 sogar verdreifacht. Das geht aus dem am Dienstag...