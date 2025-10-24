Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
FFP2-Masken können schützen.
FFP2-Masken können schützen. Bild: Daniel Karmann/dpa
FFP2-Masken können schützen.
FFP2-Masken können schützen. Bild: Daniel Karmann/dpa
Gesundheit
Grippe- und Coronazahlen in Sachsen steigen - zwei Regionen besonders betroffen
Redakteur
Von Katrin Saft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Corona- und Grippezahlen steigen in Sachsen weiter, liegen aber unter dem Vorjahresniveau. Vor allem eine Altersgruppe ist besonders betroffen.

Das Sozialministerium hat am Freitag für Sachsen den zweiten tödlichen Corona-Fall in dieser Saison gemeldet. Demnach ist eine 85-jährige Frau aus dem Vogtlandkreis an den Folgen einer COVID-19-Infektion verstorben. Anfang Oktober hatte bereits ein 77-jähriger multimorbider Mann aus dem Erzgebirgskreis eine Corona-Infektion nicht überlebt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.10.2025
2 min.
Erster Corona-Toter der Saison im Erzgebirge
Viele Menschen kämpfen jetzt wieder mit Atemwegsinfektionen.
Seit Anfang Oktober werden für Sachsen wieder die Atemwegsinfektionen gemeldet. Die Zahlen steigen langsam wieder. Doch noch kann man sich schützen.
Katrin Saft
17.10.2025
6 min.
Corona nimmt in Sachsen wieder zu: Was diese Saison wichtig ist
Masken können vor einer Übertragung schützen.
Die Dunkelziffer an Corona-Infektionen ist hoch. Wie Sie sich schützen und testen können, was im Krankheitsfall zu beachten ist und für wen erneut eine Impfung empfohlen wird.
Kornelia Noack
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel