Grippe- und Coronazahlen in Sachsen steigen - zwei Regionen besonders betroffen

Die Corona- und Grippezahlen steigen in Sachsen weiter, liegen aber unter dem Vorjahresniveau. Vor allem eine Altersgruppe ist besonders betroffen.

Das Sozialministerium hat am Freitag für Sachsen den zweiten tödlichen Corona-Fall in dieser Saison gemeldet. Demnach ist eine 85-jährige Frau aus dem Vogtlandkreis an den Folgen einer COVID-19-Infektion verstorben. Anfang Oktober hatte bereits ein 77-jähriger multimorbider Mann aus dem Erzgebirgskreis eine Corona-Infektion nicht überlebt.