Gutachten zum Arztnotstand in Sachsen: Diese Lösungen sollen helfen

Mehr Alte, mehr Kranke, aber weniger Mediziner. Ohne unkonventionelle Versorgungsformen wird es künftig nicht gehen - notfalls auch ohne Arzt.

Eine Arztpraxis ohne Arzt? Ja, die wird es geben! Im April soll in Niedercunnersdorf im Landkreis Görlitz Sachsens erste Versorgerpraxis öffnen, so der Name dafür. Das Prinzip: Gibt es in einer Region keinen Hausarzt mehr, übernimmt eine Medizinische Fachangestellte – früher landläufig Schwester genannt – die Basisversorgung: Blutdruck...