Hepatitis-Ausbruch in Tschechien: Wie gefährdet sind Nachbarorte in Sachsen und Touristen?

Seit Jahresbeginn haben sich Tausende Tschechen mit dem Virus angesteckt, 28 Menschen sind daran gestorben. Jetzt warnt auch Oberwiesenthals Nachbarstadt vor der sich ausbreitenden Gelbsucht.

Nicht einmal vier Kilometer liegt Bozi Dar von Oberwiesenthal entfernt. Die kleine Bergstadt ist bei Wintersportlern beliebt. Auch viele, die gern nach Tschechien fahren, um zu tanken, einzukaufen oder essen zu gehen, kennen den Ort oder sind schon einmal durchgefahren. Jetzt ist dabei aber Vorsicht geboten. Denn das Bergstädtchen liegt im Kreis...