Ist eine Meningokokken-Impfung wirklich nötig?

Gesundheit
Die USA haben jetzt die Impfung kassiert. Zwar ist die Erkrankung selten, kann aber tödlich enden. Sachsens Kinderärztechef über Infektionsstämme und eine neue Altersempfehlung für Deutschland.
Zwei Todesfälle haben innerhalb der vergangenen Monate aufhorchen lassen: Im September war es ein Siebenjähriger aus Potsdam, im November eine 15-Jährige in Remscheid. Beide Schüler starben an einer Infektion mit Meningokokken. Die Bestürzung war groß - ebenso der Handlungsbedarf. Innerhalb kürzester Zeit mussten alle Personen, zu denen der...
