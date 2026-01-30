Sachsens Kinder erkranken deutlich seltener an RSV

Gesundheit
Zwar steigen derzeit die Infektionen, aber deutlich weniger als noch vor zwei Jahren. Seit die Kassen die Immunisierung der Säuglinge bezahlen, müssen auch immer wenige Babys auf die ITS.
In der vierten Kalenderwoche haben sich in Sachsen 331 Menschen mit dem respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) angesteckt. Seit Beginn der Erkältungssaison Anfang Oktober des vergangenen Jahres sind es insgesamt 1185 Fälle, zeigen Auswertungen der Landesuntersuchungsanstalt. Meistens erkranken kleine Kinder im Alter von ein bis vier Jahren
