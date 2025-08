Jetzt kostenfrei lesen bis 07. Aug. 17:00!

Impfmüdigkeit in Sachsen: Sollte es mehr Pflichtimpfungen geben?

Chemnitz. Drei Menschen starben allein im vergangenen Jahr an Diphtherie. Ein Grund sind auch seit Jahren sinkende Impfquoten. Sachsens Chef-Infektiologe Dr. Thomas Grünewald über Irrglaube, fehlendes Vertrauen in die Wissenschaft und die Idee von Schulimpfungen.

"Freie Presse": Herr Dr. Grünewald, welche Begründung von Patienten hören Sie denn besonders häufig, warum sie sich nicht impfen lassen möchten?

Dr. Thomas Grünewald: Vor der Pandemie haben viele einfach die Notwendigkeit nicht mehr gesehen. Wenn Impfungen effektiv sind, verliert man die Krankheit, gegen die man impft, aus den Augen. Dass das so nicht stimmt, sehen wir an der Diphtherie, die fast verschwunden war, aber doch wieder auftritt, oder an den Nachweisen von Polioviren und einzelnen Krankheitsfällen auch in den Industrieländern. Im vergangenen Jahr gab es drei Todesfälle an Diphtherie, darunter eine Bewohnerin in einem Dresdner Pflegeheim. Mit der Pandemie haben dann Ängste und das Leugnen der Impfwirkung deutlich zugenommen.

FP: Hat das Impfen nicht auch geholfen, die Pandemie relativ schnell in den Griff zu bekommen?

Dr. Thomas Grünewald: Ja. Die Covid-Impfungen sind auch heute wirksam für alle, die ein hohes Risiko haben, schwer zu erkranken. Was die Menschen während Corona irritiert hat, war die Idee, dass eine Impfung die Ansteckung mit dem Virus 100-prozentig verhindert. Eine solche Wirksamkeit gibt es auch bei anderen Erkrankungen wie Influenza, Pneumokokken oder Keuchhusten nicht. Die Impfungen sorgen aber dafür, dass es deutlich weniger schwere Verläufe und Todesfälle gibt.

FP: Sind die Sachsen besonders impfmüde?

Dr. Thomas Grünewald: Es ist deutschlandweit ein riesengroßes Problem, aber auch in vielen anderen Ländern der Welt. Schon in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren waren die Impfquoten nicht so wie sie sein müssten, um einen dauerhaften Schutz gegen bestimmte Infektionskrankheiten zu erhalten. Die Pandemie hat die Impfskepsis vergrößert. Inzwischen gibt es große Lücken und Verzögerungen bei den Standardimpfungen gegen Diphtherie und Kinderlähmung, bei den Auffrischungsimpfungen für Erwachsene, und auch saisonale Impfungen gegen Influenza, Corona oder RSV werden nicht so genutzt wie erhofft.

FP: Wurden während der Pandemie Fehler gemacht?

Dr. Thomas Grünewald: Die Diskussionen, wie sie geführt wurden, waren nicht ganz glücklich. Oft entstand in der Berichterstattung der Eindruck - wir impfen jetzt einmal alle durch, und die Pandemie ist vorbei. Zu Beginn waren die Impfungen tatsächlich sehr effektiv, um Übertragungen zu verhindern. Das änderte sich jedoch, als sich der Erreger im Laufe der verschiedenen pandemischen Wellen an den Menschen anpasste. Im wissenschaftlichen Kontext war das allen bewusst, das aber in die Öffentlichkeit zu bringen, war schwierig. Da wurde viel Unsinniges verbreitet.

FP: Ist es typisch für eine Pandemie, dass bei den Menschen der Glaube an die Wissenschaft schwindet?

Dr. Thomas Grünewald: Es ist zumindest nicht ungewöhnlich. Es war ja nicht die erste Pandemie, bei der das passiert ist. Nur jetzt erleben wir es live. Bei der Spanischen Grippe gab es sehr viele Menschen, die jegliche Maßnahmen ablehnten und dachten, das wäre nicht so schlimm. Auch die Pockenimpfungen, begleitet von der Einführung einer Impfpflicht 1874 in Deutschland, wurden mit viel Widerstand und Verschwörungsmythen begleitet. Die Reaktionen waren ganz ähnlich, nur haben Veröffentlichungen unabhängig vom Wahrheitsgehalt heute über entsprechende Medien eine viel größere Reichweite.

FP: Ist es auch ein Ausdruck dessen, dass sich einige nicht alles von der Politik vorschreiben lassen möchten?

Dr. Thomas Grünewald: Mit ein paar Ausnahmen im Gesundheitswesen gab es bei Corona keine Impfflicht, sondern zunächst nur eine Diskussion darüber. Allein die Empfehlungen zum Impfen wurden als Drangsalierung des mündigen Bürgers verstanden. Dabei geht es nicht ums Vorschreiben, sondern um die Sinnhaftigkeit. Impfen ist eine sinnhafte Maßnahme. Die aktuellen Diphtherie-Ausbrüche in Europa und die Masernfälle in Amerika hätten vermieden werden können, wenn die entsprechenden Bevölkerungsgruppen vernünftig geimpft gewesen wären.

FP: In Deutschland ist die Masernimpfung seit fünf Jahren für Kita-Kinder und ausgewählte Beschäftigte verpflichtend. Wie hat sich das ausgewirkt?

Dr. Thomas Grünewald: Die Impfquote liegt je nach Bundesland zwischen 94 und 96 Prozent. Vereinzelt erkranken noch Menschen an Masern, die nicht geimpft sind. Sachsenweit gab es dennoch keinen Fall einer sekundären Ansteckung in Betreuungseinrichtungen. Das ist in wesentlichem Maße der Immunität durch die für den Zugang verpflichtende Impfung zuzuschreiben. Das hören viele nicht gerne, ist aber tatsächlich der Fall.

FP: Wäre es also eine Alternative, über weitere Pflichtimpfungen nachzudenken?

Dr. Thomas Grünewald: Pflichten führen zu Widerstand. Einfacher und klüger ist es, die Menschen zu überzeugen, warum eine Impfung sinnvoll ist. Das ist seit der Pandemie zunehmend schwerer, weil die Menschen verunsicherter sind, aber es lohnt sich.

FP: Wie wollen Sie das schaffen, wenn es selbst unter Ärzten viele Impfgegner gibt?

Dr. Thomas Grünewald: Man geht davon aus, dass zwischen fünf und zehn Prozent der Bevölkerung Impfungen kategorisch ablehnen, dazu gehören leider auch Ärztinnen und Ärzte. Sie vermitteln das so auch ihren Patienten. Hier in Sachsen ist dieses Problem noch pointierter als in anderen Bundesländern. Zwischen zehn und 30 Prozent sind einfach verunsichert und haben Sorgen, dass bei der Impfung etwas passiert. Diese Menschen müssen wir versuchen, mit Fakten zu überzeugen, sich selbst und Menschen in ihrer Umgebung zu schützen. Wir bieten schon lange Impfkurse an, geben Hilfestellung, aber müssen künftig noch stärker in der breiten Öffentlichkeit präsent sein.

Diese Impfungen werden aktuell von der Ständigen Impfkommission empfohlen. Bild: Tilo Steiner Diese Impfungen werden aktuell von der Ständigen Impfkommission empfohlen. Bild: Tilo Steiner

FP: Welche Rolle spielt vielleicht auch der Zugang zu Impfungen? Wer jung und gesund ist, geht nicht unbedingt zum Arzt.

Dr. Thomas Grünewald: Das ist ein großes Problem. Kinder und Jugendliche gehen nur zum Arzt, wenn sie wirklich krank sind. Eine gute Idee sind daher Schulimpfungen. Es gibt bereits ein Projekt für Humane Papillomviren, die unter anderem Gebärmutterhalskrebs auslösen können. Empfohlen wird eine Impfung ab neun Jahren. Es macht also Sinn, in die Schulen zu gehen, weil dort diejenigen sind, die geimpft werden müssen. In den Schulen hätten wir auch die Chance, Impfungen aufzufrischen.

FP: Warum ist es so wichtig, schon im Säuglingsalter einen Impfschutz aufzubauen?

Dr. Thomas Grünewald: Kinder unter fünf Jahren sind die empfänglichsten für schwere Krankheiten. Sie sind eine vulnerable Gruppe genauso wie die ganz Alten. Und da sie nicht selbst entscheiden können, sind die Eltern verantwortlich dafür, sie vor Erkrankungen wie Tetanus, Diphtherie, Polio, Masern, Mumps oder Röteln zu schützen. Schon ab der siebten Lebenswoche wird die Schluckimpfung gegen Rotaviren empfohlen, das hat in Sachsen bereits frühzeitig zu einem Rückgang der Infektionen und Krankenhausbehandlungen geführt. Wichtig ist auch die Immunisierung gegen RSV. Eine Infektion führt bei drei bis fünf Prozent der Kinder in den ersten sechs Lebensmonaten zu einer Krankenhausbehandlung. Wer das schon einmal bei seinem Kind erlebt hat, der möchte das nie wieder.

FP: Welche Impfungen sind für Ältere unabdingbar?

Dr. Thomas Grünewald: Die klassischen Auffrischungsimpfungen sowie Influenza, Covid, Pneumokokken und Gürtelrose. Inzwischen wissen wir, dass diese Impfungen nicht nur vor den jeweiligen Erkrankungen schützen, sondern auch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. So bekommen Menschen, die an einer Influenza oder Gürtelrose erkranken, viel häufiger einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder andere schwere Herzerkrankungen. Ab 75 Jahren ist ein Schutz gegen RSV und Covid wichtig, da im höheren Lebensalter das Immunsystem nicht mehr so gut arbeitet wie bei einem 20-Jährigen. Nicht vergessen sollte man die FSME-Impfung. Die Impfquote in den Risikogebieten liegt bei unter 30 Prozent. Das ist erschreckend wenig angesichts der Tatsache, dass 40 Prozent der erkrankten Erwachsenen unter Folgeschäden leiden.

FP: Stecken Erwachsene eigentlich Impfungen schlechter weg als Kinder?

Dr. Thomas Grünewald: Das kann man so nicht sagen. Bei einem intakten jungen Immunsystem sind die subjektiven Nebenwirkungen sogar etwas höher als bei einem 70- oder 80-Jährigen. Ein schwerer Arm, Fieber oder Gliederschmerzen nach einer Impfung sind allerdings auch nur Ausdruck dafür, dass das Immunsystem auf den Impfstoff reagiert, und genau das wollen wir ja.

Zur Person: Dr. Thomas Grünewald