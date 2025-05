Krankhaftes Übergewicht nimmt in Sachsen zu - schon bei Kindern

Dass Menschen adipös werden, liegt nicht allein am Essen. In einem Leserforum klärt der Chef des Adipositas-Zentrums Zwickau auf.

Mehr als zwölf Prozent der Frauen und gut neun Prozent der Männer in Sachsen sind krankhaft übergewichtig. Und es werden immer mehr. Das zeigt sich an ihrem Body-Mass-Index (BMI), der das Körpergewicht in Relation zur Körpergröße setzt. Ab einem BMI von 30 sprechen Mediziner von Adipositas. Vor allem Kinder werden im Freistaat immer dicker....