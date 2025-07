Krebsvorsorge: Wieder mehr Kinder in Sachsen lassen sich gegen HP-Viren impfen

In Sachsen sterben jährlich Hunderte Menschen an HPV-bedingten Tumoren. Trotz höherer Impfbereitschaft sind die Impfzahlen immer noch nur halb so hoch wie vor der Pandemie, belegt eine DAK-Analyse.

In Sachsen lassen sich wieder mehr Kinder und Jugendliche gegen die potenziell krebserregenden Humanen Papillomviren (HPV) impfen. Im Jahr 2023 erhielten rund acht Prozent der 9- bis 17-Jährigen den Schutz. Das waren zehn Prozent mehr als noch im Jahr zuvor, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Analyse der DAK Gesundheit hervorgeht.