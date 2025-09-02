Kurzzeitpflege in Sachsen: Fünf Probleme, die es Angehörigen und Einrichtungen schwer machen

Gesundheit
Seit Juli gelten neue Regeln für die Kurzzeitpflege. Doch der Freistaat hinkt mit neuen Plätzen hinterher, und das Budget ist weiterhin überschaubar. Zwei Einrichtungsleiter berichten aus dem Alltag.
Ihr Telefon und ihren Computer lässt Brit Mehnert tagsüber kaum aus den Augen. Sie ist Leiterin der DRK-Kurzzeitpflege in Brand-Erbisdorf. Da melden sich erwachsene Kinder, die für ihre pflegebedürftige Mutter eine vorübergehende Unterbringung suchen, weil sie selbst eine kurze Auszeit benötigen. Oder Krankenhäuser, die Patienten für eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.