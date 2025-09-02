Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |
  • Gesundheit
  • |

  • Kurzzeitpflege in Sachsen: Fünf Probleme, die es Angehörigen und Einrichtungen schwer machen

„Goldene Aussicht“: Der Name ist Programm in der Kurzzeitpflege in Stein mit Pflegedienstleiterin Susann Berthold.
„Goldene Aussicht“: Der Name ist Programm in der Kurzzeitpflege in Stein mit Pflegedienstleiterin Susann Berthold. Bild: Mario Hösel
„Goldene Aussicht“: Der Name ist Programm in der Kurzzeitpflege in Stein mit Pflegedienstleiterin Susann Berthold.
„Goldene Aussicht“: Der Name ist Programm in der Kurzzeitpflege in Stein mit Pflegedienstleiterin Susann Berthold. Bild: Mario Hösel
Gesundheit
Kurzzeitpflege in Sachsen: Fünf Probleme, die es Angehörigen und Einrichtungen schwer machen
Redakteur
Von Kornelia Noack
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Juli gelten neue Regeln für die Kurzzeitpflege. Doch der Freistaat hinkt mit neuen Plätzen hinterher, und das Budget ist weiterhin überschaubar. Zwei Einrichtungsleiter berichten aus dem Alltag.

Ihr Telefon und ihren Computer lässt Brit Mehnert tagsüber kaum aus den Augen. Sie ist Leiterin der DRK-Kurzzeitpflege in Brand-Erbisdorf. Da melden sich erwachsene Kinder, die für ihre pflegebedürftige Mutter eine vorübergehende Unterbringung suchen, weil sie selbst eine kurze Auszeit benötigen. Oder Krankenhäuser, die Patienten für eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
23.04.2025
5 min.
Wie die Kurzzeitpflege für ein Rentnerpaar aus Mittelsachsen zu einer teuren Angelegenheit wird
Gut umsorgt.
Kurt und Hilde M. kümmern sich zu Hause um die 97-jährige Mutter. Für eine Auszeit möchten sie sie vorübergehend in einem Heim unterbringen. Die Kasse zahlt in solch einem Fall, doch das Geld ist schnell aufgebraucht - vor allem wenn ein Pflegender selbst erkrankt.
Kornelia Noack
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
09:22 Uhr
4 min.
Vor Traum-Halbfinale in New York: Djokovic bittet zum Tanz
Novak Djokovic widmet seinem Sieg seiner Tochter, die ihren 8. Geburtstag feierte.
Djokovic möchte bei den US Open seinen 25. Grand-Slam-Titel gewinnen. Den Halbfinaleinzug widmet er seiner Tochter. Nun steht ihm Alcaraz im Weg. Die Frage ist, wie schnell er sich erholt.
Kristina Puck, dpa
22.07.2025
10 min.
Pflegeheime in Sachsen 7,1 Prozent teurer als im Vorjahr - Warum steigen die Preise immer weiter?
Die Pflege im Heim wird immer teurer.
Im Schnitt 2857 Euro für einen Heimplatz in Sachsen: Wie sich die Kosten zusammensetzen, was die größten Preistreiber sind und was der Zuschuss der Pflegekasse bringt.
Kornelia Noack
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
Mehr Artikel