Mehr Erkältungen: So stärken Sie jetzt Ihr Immunsystem

Infekte, Grippe und Corona nehmen wieder zu in Sachsen. Gesundheitsforscher Karl-Ludwig Resch erklärt, was wir selbst tun können und was wirkungslos ist.

Vitamine, Mineralstoffe und Immunbooster - kaum ein Tag, an dem nicht dafür geworben wird. Gesundheitsforscher Professor Karl-Ludwig Resch kennt alle Studien zum Immunsystem und forscht selbst zum Thema Abwehrstärkung.