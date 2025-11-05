Mehr Spezialisierung bei riskanten OPs in Sachsen

Bundesweit sinkt die Zahl der Kliniken, die hoch komplexe Eingriffe wie Transplantationen, Brust- oder Lungenkrebsoperationen vornehmen dürfen. Das zeigt eine Auflistung der AOK. Wie sieht es in Sachsen aus?

Eine Operation an der Bauchspeicheldrüse ist komplex. Und sie kommt selten vor, was Operateuren weniger Übung darin verschafft. Damit sie trotzdem über ausreichend Erfahrung verfügen, um das Komplikationsrisiko so gering wie möglich zu halten, dürfen nicht alle Kliniken den Eingriff anbieten. Ab Januar 2026 sind es bundesweit noch 286 – 41... Eine Operation an der Bauchspeicheldrüse ist komplex. Und sie kommt selten vor, was Operateuren weniger Übung darin verschafft. Damit sie trotzdem über ausreichend Erfahrung verfügen, um das Komplikationsrisiko so gering wie möglich zu halten, dürfen nicht alle Kliniken den Eingriff anbieten. Ab Januar 2026 sind es bundesweit noch 286 – 41...