Bei komplizierten Herzoperationen hilft erstmals ein Roboter - hier am Deutschen Herzzentrum der Charité. Bild: Manuel Genolet/dpa
Bei komplizierten Herzoperationen hilft erstmals ein Roboter - hier am Deutschen Herzzentrum der Charité. Bild: Manuel Genolet/dpa
Gesundheit
Nur noch diese Kliniken in Sachsen dürfen besonders riskante Operationen durchführen
Redakteur
Von Katrin Saft
Für zehn planbare Eingriffe gibt es gesetzliche Mindestmengen, die jährlich angepasst werden. Sie sollen für mehr Qualität sorgen. Ein Überblick, welche Kliniken im Freistaat 2026 die Voraussetzungen erfüllen.

Für viele komplizierte Operationen ist belegt: Je mehr Erfahrungen eine Klinik und insbesondere ein Arzt damit hat, desto weniger Komplikationen treten auf und desto mehr Patienten überleben. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat deshalb für inzwischen zehn planbare, komplexe Eingriffe Mindestmengen festgelegt. Krankenhäuser, die diese Fallzahlen...
Mehr Artikel