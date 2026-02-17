MENÜ
Dünne Studienlage hin oder her, ich meine: Eisbaden macht glücklich.
Dünne Studienlage hin oder her, ich meine: Eisbaden macht glücklich.
Gesundheit
Mütze auf und rein: Wie ich als Warmduscherin Spaß am Eisbaden bekam
Redakteur
Von Sylvia Miskowiec
Kalte Duschen sind mir ein Graus – doch draußen Baden im Winter finde ich schön. Der Weg dahin war lang. Und nur eine spezielle Technik hat ihn möglich gemacht.

Mein Limit sind meine Füße. Tausend Nadeln scheinen sie zu durchbohren. Ein eisiger Griff nimmt sie in die Mangel und versucht, jegliches Gefühl aus ihnen herauszuquetschen. Sie schreien. Seit Herbst vergangenen Jahres machen sie das regelmäßig. Ich ignoriere sie, so lange ich kann. Denn ich habe mich durchgerungen zum Eisbaden. Und da...
